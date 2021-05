Maiwipferl in Symbiose mit Honig

Maiwipferloxymel von Manuel Ressi Foto: Hersteller

Wenn die frischen, hellgrünen Maiwipferln der Gailtaler Fichten mit Honig aus demselben Tal eine Symbiose eingehen, Balsamessig das gewisse Alzerl an Säure mitbringt, das es fürs Verfeinern von Salaten, Palatschinken oder Frischkäse braucht, dann ist man an das Maiwipferloxymel von Manuel Ressi geraten. Er ist der Chefkoch im Bärenwirt in Hermagor und verschickt die frohe Maiwipferlkunde österreichweit. (Nina Wessely, RONDO, 29.5.2021)