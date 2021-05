Angerufen zu werden und endlich einen Impftermin zu erhalten ist für jene, die sehnlich darauf warten, eine der besten Nachrichten seit langem. Zumindest einstweilen ist die Impfbereitschaft in Österreich groß. Andere Länder, in denen schon viel mehr Menschen geimpft sind, wie die USA, kämpfen mittlerweile schon um jene, die impfskeptisch sind. Und bieten dafür Belohnungen.

Wer sich in Ohio (USA) impfen lässt, hat die Chance auf eine Million Dollar. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Goodies für den Stich

So gibt es im US-Bundesstaat Ohio eine Lotterie für Menschen, die sich gegen Corona impfen lassen – außerdem Freibier und Donuts. Auch Impfstraßen an berühmten Orten wie dem Yankee-Stadion sollen Menschen anlocken – ebenso kostenlose Eintrittskarten, Joints, die in New York verteilt wurden oder 50 kostenlose Studienplätze. Auch andere Länder bieten Impf-Goodies: In Serbien sollen alle über 16 Jahren, die bis zum 31. Mai eine oder beide Impfdosen erhalten haben, aus der Staatskasse 3.000 Dinar (25,5 Euro) ausbezahlt bekommen. Dieser User kann sich darüber nur wundern und meint:

Während diese Impfzuckerl zwar wirksam sind, stellt sich die Frage, warum es sie überhaupt braucht – sollte doch das langersehnte Ende der Einschränkungen durch die Pandemie Grund genug sein, sich impfen zu lassen. Oder nicht?

Wie stehen Sie Belohnungen fürs Impfenlassen gegenüber?

Würden Sie sich derartige Goodies auch in Österreich wünschen? Was spricht dafür, was dagegen? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 31.5.2021)