Bob Dylan feiert am 24. Mai seinen 80. Geburtstag. Foto: epa, JIM LO SCALZO

Wien – Am Montag (24. Mai) feiert der legendäre Musiker und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan seinen 80. Geburtstag. Grund genug für das Kulturradio Ö1, dem Sänger am Pfingstwochenende einen umfassenden Programmschwerpunkt zu widmen. Unter dem Titel "Geschichten, Wandel und der Blues" gibt es Konzertmitschnitte, Gespräche mit Dylan-Fans und einige Coverversionen von Stücken des großen Meisters.

Los geht es am Freitag (21. Mai) um 14.05 Uhr mit "In Concert", einem Livemitschnitt von Dylans Auftritt am 19. November 1975 im Memorial Auditorium in Worcester, Massachusetts. In der Nacht auf Samstag (0.05 Uhr) geht eine "Spielräume – Nachtausgabe" dem Album "Highway 61 Revisited" näher auf den Grund. Der Meilenstein von Dylan wird dabei auch von Gästen wie Mira Lu Kovacs, Martin Siewert und Fridolin Stolz auf Herz und Nieren geprüft.

Am Sonntag (23. Mai) gibt es dann den ersten Teil eines karriereumfassenden Querschnitts in "Spielräume Spezial" (17.10 Uhr, Teil 2 folgt am Montag zur selben Zeit). Die von Wolfgang Schlag gestaltete Sendung mit dem Titel "Ovid hat den Blues" ist auch als "60 Jahre Musikgeschichte" anhand der Folklegende zu verstehen und hören. Für eine Radiosession, die um 19.30 Uhr beginnt, knöpfen sich schließlich Börn & Mika Vember Songs von Bob Dylan vor, bevor um 20.15 Uhr in den "Tonspuren" der Musiker mit einem anderen großen Namen gegenübergestellt wird: William Shakespeare.

Komplettiert wird der Sendereigen u.a. mit einer "Milestones"-Ausgabe zum bahnbrechenden Doppelalbum "Blonde on Blonde" (Sonntag um 20.55 Uhr) sowie der am Montag angesetzten "Lebenskunst" (7.05 Uhr). Dabei wird mit dem Beitrag "Der an die Himmelspforte klopft" Bob Dylans Verhältnis zur Religion näher unter die Lupe genommen. (APA, 18.5.2021)