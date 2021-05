Ein Gespräch über veränderte Schönheitsideale, sein Image als Adabei und männliche Politiker in seiner Praxis

Artur Worseg ist in Österreich vielen als Promi-Schönheitschirurg bekannt. In der 14. Folge des STANDARD-Podcasts erklärt er im Gespräch mit Anne Feldkamp und Michael Hausenblas, ob die Anzahl der Schönheits-OPs während der Lockdowns tatsächlich zugenommen hat, welchen Wunsch er niemals erfüllen würde und was wahre Schönheit ausmacht. (red, 19.5.2021)