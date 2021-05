MautnerJubilaeumSpot1HF17limitiert210423.mp3 Größe: 0,52 MB Ihr Browser unterstützt keine audio Elemente. Radiospot von Merlicek & Partner für Mautner Markhof



Wien – Merlicek & Partner hat eine Kampagne rund um das 100-jährige Jubiläum von Mautner Markhof entwickelt und greift dabei neben dieser kulinarischen auch die typisch österreichische Eigenart auf, alles und jedes gern zu kommentieren und überall den Senf dazuzugeben.

Foto: Merlicek & Partner

Auf Plakatstrecken und Citylights wird der Geschmack Österreichs gefeiert, mit Kommentaren wie "Da kann man nur gratulieren!". Online nehmen die Sujets mit Alltagsweisheiten Bezug auf den Content.

Im Radio wurden zwei "Senf-dazu-Geber" engagiert: In den Spots kann man Angelika Niedetzky und Michael Ostrowski dabei zuhören, wie sie in österreichischer Redensart über Geschmack und kulinarischen Genuss sinnieren. Dazu gibt es im Handel eine limitierte Auflage der Jubiläumstube von Mautner Markhof. Die Kampagne ist in ganz Österreich seit Anfang Mai on air und wird noch bis Juli zu sehen und zu hören sein. (red, 18.5.2021)