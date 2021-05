In dieser Galerie: 2 Bilder Kiyan Prince als Jungkicker... Foto: Queens Park Rangers ...und als 30-jähriger, virtueller Fußballstar. Foto: Framestore

Kiyan Prince hätte eine große Karriere im Fußball bevorstehen können. Mit gerade einmal 15 Jahren war er ein Vorzeigespieler des Jugendteams der Queens Park Rangers. Der damals finanziell gebeutelte Verein spielt damals wie heute in der Championship, der zweithöchsten Profi-Liga Englands.

Doch dem sportlichen Aufstieg des angehenden Jungstars setzte ein Streit ein jähes Ende. Prince wurde von einem 16-Jährigen erstochen, nachdem er versucht hatte, schlichtend in eine Auseinandersetzung einzugreifen. Zu seinem 15 Todestag zieht er nun aber zumindest virtuell die Fußballschuhe wieder an. Und zwar in Fifa 21.

Comeback als 30-Jähriger



EA Sports hat Prince in Zusammenarbeit mit dem Klub, Forschern der University of Bradford, dem Special Effects-Studio Framestore (Avengers: Endgame) und der von seinem Vater gegründeten Kiyan Prince Foundation, die sich gegen Gewalt und für strengere Waffengesetze einsetzt, wieder zum Leben erweckt.

Auf Basis von Bildmaterial, das von Verein und Familie zur Verfügung gestellt wurde, sowie einem KI-basierten System für künstlicher Alterung erschuf man ein Spielermodell, das ihn als 30-Jährigen Fußballprofi zeigt. Mit der Unterstützung seiner damaligen Trainer wurden außerdem verschiedene Animationen individualisiert. EA unterstützt die Stiftung zudem mit Lizenzzahlungen.

Prince ist ab 19. Mai als Spieler im Kick-off- und Karrieremodus verfügbar. In Ultimate Team gibt es verschiedene, ihm gewidmete Gegenstände, oftmals gehalten im Design der Heimdressen der Queens Park Rangers aus der Saison 2004/5. Er wünsche sich, dass man sich an seinen Sohn nicht wegen seines tragischen Todes, sondern wegen seiner sportlichen Errungenschaften erinnern werde, so sein Vater Mark Prince, ein ehemaliger Profi-Boxer.

Nominierung in Kader für nächste Saison

Es ist nicht die einzige Würdigung, die Kiyan Prince posthum erfährt. Sowohl der Preis für das "Tor des Jahres" des Vereins ist nach ihm benannt, zudem wurden nach einer Abstimmung unter den Fans die Namensrechte des Loftus Road-Stadions an die Prince-Stiftung übertragen. Offiziell heißt dieses nun Kiyan Prince Foundation Stadium.

Der Verein will Prince außerdem auch ehrenhalber in den Kader für die kommende Saison aufnehmen und hat die Trikotnummer 30 für ihn reserviert. (gpi, 18.5.2021)