Bader an der Bande.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Ljubljana – Einen Tag nach dem 3:2 gegen Polen hat Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft den nächsten Sieg gefeiert. Die ÖEHV-Auswahl fertigte beim Turnier in Ljubljana am Dienstag die Ukraine mit 9:3 (1:0,5:1,3:2) ab. Vor den beiden Erfolgen hatte es im Länderspielfrühling großteils gegen A-Nationen sechs Niederlagen in Serie gegeben. Nächster Gegner in Ljubljana ist am Donnerstag Rumänien, zum Abschluss am Freitag geht es gegen Frankreich.

Matchwinner gegen die Ukraine waren mit jeweils drei Toren Youngster Lucas Thaler und Lukas Haudum. Im Tor setzte Teamchef Roger Bader diesmal auf David Kickert. Der 19-jährige Verteidiger Thimo Nickl vom schwedischen Vizemeister Rögle gab sein Teamdebüt.

Nachdem Kapitän Manuel Ganahl in der achten Minute das 1:0 gelungen war, schossen zweimal Haudum (21./PP, 29.), Thaler (30.), Peter Schneider (37./PP) und Marco Richter (38.) im Mittelabschnitt eine 6:1-Führung heraus. Die Ukrainer hatte zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.

Im Schlussabschnitt erhöhte der 19-jährige Salzburg-Stürmer Thaler mit einem Doppelschlag (44., 48.) auf 8:1. Nach dem zweiten Gegentor war es erneut KAC-Angreifer Haudum (54./PP), der zum neunten Mal für Österreich anschrieb. In der Schlussphase fing man sich noch das dritte Gegentor ein. (APA, 18.5.2021)



Länderspiel-Ergebnis:

Österreich – Ukraine 9:3 (1:0,5:1,3:2)

Tore: Ganahl (8.), Haudum (21./PP, 29., 54./PP), Thaler (30., 44., 48.), Schneider (37./PP), Richter (38.) bzw. Babynez (29./PP), Mereschko (51./PP), Denyskin (59./PP).

Weitere Österreich-Gegner:

Rumänien (20.5./16:30)

Frankreich