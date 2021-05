Wenn das Abenteuer Pause macht, nimmt auch der Leopard gerne einmal einen Schluck: "Terra Mater: Brasilien – Welt des Wassers", 20.15, Servus TV Foto: Terra Mater / Light&Shadow / Christian Dimitrius

19.40 REPORTAGE

Re: Starkregen und Sturzfluten Sieben Menschen kamen vor fünf Jahren in Simbach in Niederbayern bei einem Jahrhunderthochwasser ums Leben. Eine Reportage über Angst und die Möglichkeit nachhaltigen Hochwasserschutzes. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Brasilien – Welt des Wassers Vom Amazonasregenwald über die weiten Grasebenen des Cerrado und die Sümpfe des Pantanal bis zum glanzvollsten Wasserjuwel Brasiliens, den Iguazúfällen. Bis 21.10, Servus TV

20.15 DOKU

Dok 1: Verdammt, wir singen noch Hanno Settele auf musikalischer Österreich-Rundfahrt zu jenen Menschen, die sich auch in Zeiten der Pandemie das Singen nicht verbieten lassen wollen. Merke: Österreich hat mehr Chöre als Fußballvereine. Bis 21.05, ORF 1

21.05 COMMERZIALBANK

Der talentierte Herr Pucher – Wie man Geld erfindet Einer der spektakulärsten Bankenskandale des Landes, eine Geschichte von 690 Millionen Euro, die nur in den Bilanzen der Commerzialbank Mattersburg existierten – und weder Wirtschaftsprüfer noch Finanzmarktaufsicht oder Nationalbank entdeckten die immerhin neunstellige Lücke. Bis 21.55, ORF 1

22.30 MENSCHEN UND MÄCHTE

Tarnen, Täuschen, Tricksen – Wilhelm Berliner und der Phönix-Skandal. ORF 2 widmet sich einem historischen Finanzskandal – der Megapleite der Wiener Lebensversicherung Phönix. Vom Wissen der Politik um das Kartenhaus und die Bestechung von Beamten. Bis 23.25, ORF 2

22.45 OSCAR-REGISSEURIN

The Rider (USA 2017, Chloé Zhao) Die Geschichte des Films ist über weite Strecken jene des Hauptdarstellers Brady Jandreau, der nach einem Unfall selbst die Karriere als Rodeoreiter an den Nagel hängen musste und heute als Pferdetrainer arbeitet. Gedreht wurde im Pine-Ridge-Reservat in South Dakota. Für ihr neues Meisterwerk Nomadland erhielt Chloé Zhao heuer Oscars in den Kategorien Regie und Bester Film. Bis 0.25, Arte

22.50 TALK

Pro und Contra: Öffnung mit strengen Regeln – Freiheit oder Frotzelei? Es diskutieren Hotelière Elisabeth Gürtler, Schulsprecher Mati Randow und Christiane Druml, Vorsitzende Bioethik-Kommission im Bundeskanzleramt. Gundula Geiginger moderiert. Bis 23.55, Puls 4