Die Deutsche Telekom will Kreisen zufolge ihren Anteil am US-Mobilfunker T-Mobile US aufzustocken. Die Deutschen zielten auf eine Mehrheitsbeteiligung bei dem Unternehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Ein Telekom-Sprecher gab Bloomberg gegenüber keinen Kommentar zu der Angelegenheit ab. Auch das "Handelsblatt" berichtet darüber.

Schub

Die Aktie von T-Mobile US hatte auf die Nachricht hin einen Teil ihrer Tagesverluste wettgemacht und liegt jetzt bei minus 1,9 Prozent. Die Telekom-Aktie gab auf die Nachricht hin etwas ab und endete mit einem Tagesverlust von 0,8 Prozent.

Derzeit hält die Deutsche Telekom gut 43 Prozent der Aktien an T-Mobile US. Dem "Handelsblatt" und Bloomberg zufolge will Telekom-Chef Timotheus Höttges seine Pläne, in die Mehrheit zu gehen, beim Kapitalmarkttag am Donnerstag vorstellen. (APA/dpa-AFX, 19.05.2021)