Am Samstag landete das Erkundungsfahrzeug in der Marsregion Utopia Planitia. Seither läuft alles nach Plan, heißt es aus Peking

Illustration der chinesischen Landung auf dem Mars. Illustration: CNSA

Der chinesische Mars-Rover Zhurong hat Signale zur Erde gesendet. "Alle Systeme arbeiten normal", berichteten chinesische Staatsmedien am Mittwoch. Nach der Landung auf dem Roten Planeten vergangenen Samstag erfasse der Rover nun "wie geplant" seine Umgebung. Der Orbiter Tianwen 1 habe erfolgreich eine Umlaufbahn erreicht, die es ermögliche, als Relaisstation für die Kommunikation zur Erde zu arbeiten. Bilder gibt es noch nicht.

Bisher haben es nur die USA geschafft, Erkundungsfahrzeuge auf dem Mars zum Einsatz zu bringen – im vergangenen Februar gelang der Nasa die bereits zehnte Landung. Auch die Sowjetunion brachte zwar in den 1970er-Jahren eine Sonde auf die Marsoberfläche, allerdings riss der Kontakt sofort ab, die Mission war damit verloren. Europäische Landeversuche auf dem Mars sind bisher gescheitert.

Landemanöver auf unsere Nachbarplaneten gelten als extrem schwierig: Die dünne Atmosphäre des Planeten erschwert das Abbremsen beim Anflug, die Landung muss außerdem völlig autonom ablaufen, da die Entfernung zwischen Mars und Erde für eine direkte Steuerung viel zu groß ist.

Raumstation im Aufbau

Für das ambitionierte chinesische Raumfahrtprogramm war die Landung am Samstag daher ein Meilenstein. Der Lander mit dem Rover an Bord erreichte die Region Utopia Planitia. Das nach dem chinesischen Feuergott benannte sechsrädrige Fahrzeug Zhurong soll nun mindestens drei Monate lang wissenschaftliche Untersuchungen durchführen. Wann es erste Fotos von der neuen Umgebung des Rovers geben wird, ist noch unklar: Nach Angaben der China National Space Administration könnte das sogar noch Wochen dauern, da der Rover begrenzte Einsatzzeiten und nur eine Sonde als Relaisstation zur Verfügung hat.

Chinas Weltraumpläne kennen indes keine Pause: Als nächstes ist ein Frachtflug zum Kernmodul für die künftige chinesische Raumstation Tiangong 3 in einem erdnahen Orbit geplant. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 7 wartet auf dem Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der Insel Hainan in Südchina auf den Start. Offiziell gibt es noch keinen Starttermin, Experten rechnen aber am Donnerstag damit. Der Flug soll Versorgungsgüter und Treibstoff zum Kernmodul der Station bringen, das am 29. April ins All gebracht worden war. (red, APA, 19.5.2021)