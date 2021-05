Rund zehn bis 20 Prozent der Covid-19-Patient:innen leiden laut Schätzungen an den Folgen der Corona-Erkrankung. Berichten Sie im Forum von Ihrer Situation!

An welchen Long-Covid-Symptomen leiden Sie? Foto: Daniel Gonzalez via www.imago-images.de

Antriebslosigkeit, ständige Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, aber auch anhaltender Geruchs- oder Geschmacksverlust sind typische Anzeichen einer Long-Covid-Erkrankung. Laut Schätzungen sind zwischen zehn und 20 Prozent der an Corona erkrankten Personen, und hier besonders häufig junge Frauen zwischen 20 und 40, davon betroffen. Die Symptome treten meist einige Wochen nach einer Infektion auf und schränken das Leben und den Alltag der Betroffenen teils enorm ein. Diese Userinnen und User berichten:

Auch das Gesundheitssystem und Ärzte und Ärztinnen stehen vor einer Herausforderung – denn selten waren sie mit einem so komplexen Krankheitsbild konfrontiert. Mittlerweile gibt es österreichweit mehrere Einrichtungen und Rehakliniken, die sich auf die Spätfolgen einer Corona-Erkrankung spezialisiert haben, doch auch hier sind die Plätze stark nachgefragt, wie dieser Beitrag zeigt:

Leiden Sie an Long-Covid-Symptomen?

Wie macht sich die Krankheit bei Ihnen bemerkbar? Sind Sie in ärztlicher Behandlung oder in einer Reha-Klinik betreut worden? Kennen Sie andere, die an den schweren Spätfolgen einer Covid-Erkrankung leiden? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 21.5.2021)