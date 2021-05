So haben sich die Grünen die Regierungsbeteiligung wohl auch nicht vorgestellt. Gut, die Pandemie war nicht vorherzusehen, aber abgesehen davon läuft es mit dem Koalitionspartner ÖVP auch nicht ganz rund. Und genau das bringt sie in ein Dilemma, wie Michael Völker im STANDARD kommentiert. Dem Kanzler die Treue halten oder die Koalition sprengen und Neuwahlen riskieren? Das ist die Frage, die sich stellt.

"Wer daran zweifelt, dass Kurz und seine Freunde in der Lage sind, sich Respekt vor demokratischen Einrichtungen anzueignen, wird den Grünen vermutlich zu einem Ende der Koalition raten. Abgesehen von moralischen und strategischen Überlegungen spricht ein gewichtiges Argument dagegen: Die Grünen haben die Leitung des Justizressorts inne. Sie haben es in der Hand, eine unabhängige Justiz und ein unbeeinflusstes Verfahren gegen Kurz, Blümel und andere Vertreter der neuen ÖVP zu garantieren – egal, was rauskommt. Es wäre fahrlässig, diese Möglichkeit jetzt aufzugeben", so Völker. Was würden Sie den Grünen raten?



Was wäre für die Grünen jetzt das Beste?

Welche Strategie wäre für die Grünen am besten, damit sie ihre Wählerinnen und Wähler nicht vor den Kopf stoßen? Was machen sie gerade richtig gut, wo verlieren sie an Glaubwürdigkeit? Tauschen Sie sich im Forum darüber aus! (wohl, 19.5.2021)