Der grüne Pass soll ab Anfang Juni die Eintrittskarte für Gastronomie, Sportstätten, Theater und Stadien sein. Auch für den Urlaub dürfte der Ausweis essenziell werden. Doch die Regierung will im dazugehörigen epidemiologischen Melderegister nun auch sensible Daten wie Beschäftigungszeiten, Krankenstände und Reha-Aufenthalte speichern. Wieso deshalb bei Datenschützern alle Alarmglocken läuten, ob Impfwillige dadurch abgeschreckt werden könnten und was diese Daten überhaupt mit dem grünen Pass zu tun haben sollen, erklärt Muzayen Al-Youssef vom STANDARD. (red, 19.5.2021)

