Genetische Analysen brachten Gewissheit: Die Nasenkröten sind um eine Spezies reicher. Foto: Jörn Köhler

Forscher haben in Peru eine neue Art aus der Gruppe der Nasenkröten entdeckt. Den überraschenden Fund machten die Wissenschafter um den Zoologen Jörn Köhler vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt bereits kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie – nun wurde die neue Spezies beschrieben.

Die Gruppe der Nasenkröten gehört zur Gattung Rhinella. Nach Angaben des Museums zeichnet sich die Art durch eine besonders auffällige Nase aus. Die neue Art erhielt den Namen Rhinella chullachaki. Chullachaki ist der Name eines mythischen Wesens aus Amazonien, das als Wächter des Waldes beschrieben wird. Der Sage nach kann es verschiedene Gestalten annehmen und Menschen, die nicht respektvoll mit der Natur umgehen, Leid zufügen. "Wir weisen damit auf die anhaltende Lebensraumzerstörung in Amazonien hin", sagte Mitentdecker Ernesto Castillo vom Naturhistorischen Museum in Lima.



Die Entdeckung sei eine Überraschung gewesen, berichteten die Wissenschafter. Das Tier sei nämlich nicht in einem unberührten Regenwald nach tagelangen Strapazen gefunden worden, sondern an einem Bachlauf an einer viel befahrenen Straße – neben dem geparkten Auto der Forscher. (red, 19.5.2021)