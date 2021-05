Drei Spielzeiten war Seoane Trainer der Young Boys Bern, dreimal feierte er mit der Mannschaft die Meisterschaft. Foto: AP/Meissner

Leverkusen – Bayer Leverkusen geht mit dem Schweizer Trainer Gerardo Seoane in die neue Saison. Der 42-Jährige folgt auf Hannes Wolf, wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Wolf hatte die Werkself Ende März als Nachfolger von Peter Bosz übernommen, ist aber nur vom DFB ausgeliehen. Seoane kommt vom Schweizer Meister Young Boys Bern und erhält einen Vertrag bis 2024. Wolf kehrt als U19-Nationaltrainer zum DFB zurück.

Bei Leverkusen stehen derzeit die ÖFB-Teamspieler Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic unter Vertrag, wobei Dragovic den Verein im Sommer wohl verlassen wird. An Seoane war laut Medienberichten auch Eintracht Frankfurt interessiert. Der Schweizer war in Bern 2018 auf Adi Hütter gefolgt, der damals zur Eintracht gewechselt war und in der kommenden Saison bei Mönchengladbach arbeitet. (APA, 19.5.2021)