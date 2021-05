Was lieben Sie am Sprachenmix in Ihrer Beziehung, was finden Sie im Alltag schwierig? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum!

Wie sagen Sie "Ich liebe dich"? Foto: getttyimages/istockfoto/alex_skp

Nach einem langen Arbeitstag heimkommen und dem Partner oder der Partnerin den neuesten Tratsch aus dem Büro erzählen. Unterschiedliche Standpunkte und Meinungsverschiedenheiten klar und deutlich ausdiskutieren. Schlechte Wortwitze machen und gemeinsam darüber lachen. Eine Runde Freunde zum Essen einladen und wild durcheinanderreden. Und all das in der gemeinsamen Muttersprache. Was für viele selbstverständlich ist, ist bei Partnern mit unterschiedlicher Muttersprache oft – zumindest anfangs – gar nicht so leicht. Ist der Freund oder die Freundin aus dem Ausland zu einem gezogen oder verließ man selbst die Heimat, um mit ihm oder ihr zusammenleben zu können, stößt man in manchen Situationen an seine sprachlichen Grenzen.

Kommunikation ist in einer Beziehung wohl das Wichtigste, und genau an der hapert es, wenn man eben im Begriff ist, eine neue Sprache zu lernen, oder sich gemeinsam in einer dritten Sprache verständigt. Man läuft Gefahr, aneinander vorbeizureden, gewisse Feinheiten nicht zu verstehen oder sich selbst nicht gut genug erklären und ausdrücken zu können. So berichtet auch dieser User aus eigener Erfahrung:

Manchmal kommt es einfach zu Missverständnissen:

Doch der Sprachenmix kann auch eine Bereicherung sein. Oder wie es diese Userin ausdrückt: "Man liebt sich in allen Sprachen":

Wie ist das bei Ihnen?

Falls Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin nicht dieselbe Muttersprache haben: In welcher Sprache verständigen Sie sich? Hat jeder die Sprache der oder des anderen gelernt, reden Sie in einer dritten Sprache oder einem ganz eigenen Mix miteinander? Was empfinden Sie als schwierig, was als Bereicherung? (aan, 21.5.2021)