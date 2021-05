Impfgegner warnen nicht nur vor einer angeblichen "Impfapartheid", sie drehen den Spieß schon mal um: Manuela Ried-Keita führt in Wien eine "Naturheilpraxis" mit einem recht properen Behandlungsportfolio. Die Praxis finden wir dank der Webseite "Animap", auf der sich Unternehmen eintragen können, die keinen Wert auf Impf- oder Testergebnisse ihrer Kunden legen. Die Stiftung Gurutest berichtete. In den Genuss einer Psycho-Kinesiologie, einer Reiki-Session oder einer Narben-Entstörung bei Ried-Keita kommt allerdings kein Schlafschaf, dass sich gegen Corona impfen hat lassen. Die Heilpraktikerin weist auf ihrer Webseite darauf hin: "Aufgrund der Gefahr, die von Personen mit erhaltener Corona-Impfung ausgeht, kann bis zur Entwarnung kein Zutritt gewährt werden!". Herzlich willkommen heißt Ried-Keita indes ausdrücklich "Maskenbefreite, Ungetestete und Un-Geimpfte".

Unter den Hinweisen finden wir einen Link zu einem Artikel der Rechtsaußen-Illustrierten "Wochenblick". Der Beitrag in dem oberösterreichischen Blatt suggeriert, dass ungeimpfte Frauen nach dem Kontakt mit geimpften Personen unter Menstruationsproblemen und schweren Blutungen zu leiden hätten.

Für Geimpfte heißt es Stop! Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Der Unsinn verbreitet sich vor allem über rechte Portale

Der Hoax, wonach Impfstoffbestandteile vom Körper geimpfter Personen auf Ungeimpfte übergehen, geistert seit Ende April durch die Szene der Impfgegner und wird vor allem von rechten Medien und Verschwörungsplauderportalen mit Hingabe geteilt. Anfang Mai veröffentlichte das rechtsesoterische Portal "Legitim.ch" einen Beitrag mit recht kühnen Behauptungen: "Es wird immer offensichtlicher, dass die modernen 'Impfstoffe' absichtlich als selbstreplizierende Krankheitserreger konzipiert werden, um den 'Spike-Protein-Kampfstoff' auf diejenigen zu übertragen, die nicht geimpft werden wollen. Der Beitrag unterstellt dem Pharmariesen Pfizer, dass er darüber Bescheid wüsste. Die "Kampfstoffe" würden - glaubt man dieser Verschwörungsplauderei - unter anderem über "Hautkontakte" weitergegeben werden. Das deutsche Faktencheckerportal "Correctiv" gibt einen guten Überblick zu dieser Erzählung und über welche Kanäle sich dieser Unsinn verbreitet.

Fernheilung per Gebet ist natürlich möglich

Bei unserer Naturheilpraktikerin Ried-Keita ist der Unsinn jedenfalls nicht nur angekommen, er hat für uns geimpfte Schlafschafe die unerfreuliche Folge, nur noch die Fernheilangebote in Anspruch nehmen zu können. Fern-Reiki bietet sich dafür an, ich als eher bodenständigerer Charakter werde mich aber wohl für "Geistheilung & Gebetsarbeit" entscheiden, die auch über Fernheilung abwickelbar ist. Die Webseite Ried-Keitas verrät, dass "Befreiungsgebete Fremdenergien aus meinen Körper entfernen" können, und dass "Gesundheitsgebete rezitiert werden, die von höchster Ebene die Gesundheit fördern und stabilisieren."

Ich bestelle mir bei Ried-Keita einen fünffachen Rosenkranz zur Austreibung meiner Pfizer Erstdosis und hoffe, dass mir die Feinstoff-Domina nicht allzu langes Scheitelknien befiehlt, um für die Schuld zu büßen, die ich als Geimpfter für die Gesellschaft auf mich geladen habe.

"Betreten verboten" für Geimpfte am Biobauernhof

Geimpfte werden auch auf einen Urlaub am "kleinen Bauernhof" im bayerischen Feuchtwangen verzichten müssen. Für Geimpfte gilt am Biobauernhof: "Betreten verboten", ein Plakat mit dem Titel "Bio Sicherheitsmaßnahmen" auf der Webseite der kleinen Idylle warnt: "Ausscheidungen von geimpften Personen können eine Gefahr für Kontaktpersonen sein" und: "Geimpfte (Mensch & Tier) können sich mit Corona-Viren gegenseitig anstecken."

Spray bannt die Gefahren, die von Geimpften ausgehen

Aber nicht nur in der Naturheilpraxis und am Biobauernhof rauchen die Köpfe ob der Gefahren, die von Geimpften ausgehen. Im Naturheilzentrum-Gangkofen in Bayern arbeiten die Besten des Fachs an einem "Schutzspray für die freie Seele". Die Produktinfo klärt auf: "Wir arbeiten mit Hochtouren an einem Schutzspray, der uns vor den Übergriffen und vor mRNA-Geimpften schützt." Vorbestellen kann man den Spray bereits, 16,99 Euro für den Flacon sind ein fairer Preis. Werde ich damit Zutritt zur Naturheilpraxis und zum Biohof bekommen? Diese Frage bleibt wohl vorerst offen. (Christian Kreil, 25.5.2021)

Christian Kreil bloggt rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Soeben erschien sein Buch "Fakemedizin".

