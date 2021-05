Elina Garanca, Andreas Schager und Michael Niavarani treten am Freitagabend in der von Thomas Gottschalk moderierten Klassiktalenteshow auf

Thomas Gottschalk und Leona König laden am Freitag auf ORF 2 zur großen TV-Hauptabendgala. Foto: ORF/Thomas Jantzen

Wien – Am Freitag, 20.15 Uhr, geht in ORF 2 die fünfte Ausgabe der "Goldene Note" über die Bühne. Nun steht fest, welche neun jungen Klassiktalente sich um den Sieg in der heuer erstmals von TV-Urgestein Thomas Gottschalk moderierten Show matchen. Die Altersspanne reicht dabei von sieben bis 17 Jahre, wie der ORF am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

Als jüngste Teilnehmerin tritt die siebenjährige Kanon Huang aus Linz an. Mit ihrem Cello wird sie "Der Schwan" von Camille Saint-Saëns interpretieren. Am anderen Ende der freilich niederen Alterspyramide findet sich der 17-jährige Aleksaner Simic aus Kärnten, der – ebenfalls mit Cello – Anton Dvoráks "Humoresque op.101, No. 7" darbieten wird. Im restlichen Starterfeld finden sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 13 bis 16 Jahren.

Klavier, Cello und Violine

Die neun Finalistinnen und Finalisten in den Kategorien Klavier, Cello und Violine gingen nach 50 Bewerbungen aus 28 vorausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten hervor. Begleitet vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien treten sie am Freitag solo sowie gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern der internationalen Starjury auf. "Die lettische Mezzosopranistin Elina Garanca, der österreichische Heldentenor Andreas Schager und die gebürtige russische Violinistin Ekaterina Frolova, erste Geigerin der Wiener Philharmoniker, werden sich vom Können der Kinder und Jugendlichen überzeugen", kündigte der ORF an. Für eine Showeinlage sorgen u.a. Michael Niavarani, Sigrid Hauser und Otto Jaus ("Pizzera & Jaus")

Allen Finalisten winken als Gewinn Masterclasses in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker. Diese altersgerechten Meisterkurse werden an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) abgehalten, wo außerdem im Herbst ein Abschlusskonzert stattfindet. Erstmals wird heuer auch ein Publikumspreis vergeben, für den im Voraus per Online-Voting abgestimmt wurde: Hier gibt es einen Meisterkurs mit dem Janoska Ensemble abzustauben. (APA, 19.5.2021)