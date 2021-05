Die Veranstalter von Theater im Park: Georg Hoanzl (links) und Michael Niavarani. APA

In der harten Lockdown-Zeit war der Wiener Belvedere-Park für viele ein willkommenes Naherholungsgebiet – den ganzen Sommer über darf dort nun auch wieder die Bühnenkunst residieren. Nach der höchst erfolgreichen Premierenausgabe im vergangenen Jahr veranstalten der Kabarettist Michael Niavarani und der Verleger Georg Hoanzl auch diesmal wieder das Freiluftfestival Theater im Park, wo neben– eh kloa – Kabarett auch Musik, Schauspiel und Diskurs geboten werden. Eigentlich muss man sagen, es treten dort fast alle auf, die in irgendeiner Form mit dem Prädikat Publikumsliebling bedacht werden können.

Um Tickets sollte man sich rasch bemühen, denn einige Highlights, wie etwa das Eröffnungsplauderduett mit Niavarani und Harald Schmidt (21. 5.), sind bereits ausverkauft. Musikalisch wird es diesen Sonntag (23. 5.) mit Walzerklängen von Solisten der Wiener Philharmoniker, am Montag widmen sich die Schauspieler Sona MacDonald und Johannes KrischHemingways Liebeshöllen. MacDonald tritt auch am 20. 6. mit Maria Happel auf, diesmal mit einer Hommage an Édith Piaf und Marlene Dietrich.

Viel Austropop

Generationenübergreifend vertreten ist der Austropop: Am 15. 6. gibt Wolfgang Ambros ein Konzert, Ernst Molden tritt mit Der Nino aus Wien (5. 6.) und Willi Resetarits (21. 7.) auf, am 23. 7. spielen 5/8erl in Ehr’n, STS-Sänger Gert Steinbäcker folgt am 8. 8. Auch Jazz und Klassik sind mit dabei.

Das Humorfach bedienen bei mehreren Terminen u. a. Viktor Gernot,Stermann/Grissemann,Klaus Eckel oder Gery Seidl. Empfehlenswerte Einmaltermine: die Jungstars Lisa Eckhart (4. 6.) und Christoph Fritz (24. 7.) sowie Altbewährtes von Alfred Dorfer (26. 6.) oder dem Monty-Python Star John Cleese (18. 9.). Philosophisch wird es auch, Michael Köhlmeier spricht u. a. mit Lisz Hirn (5. 9.). (stew, 20.5.2021)