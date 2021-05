Wir sind aus der Stadt Salzburg entlang der Salzach in Richtung Au geradelt und haben eine kleine Wanderung angehängt. Zurück geht’s per Zug

In dieser Galerie: 7 Bilder Am Saalachspitz fließen die Salzach und die Saalach zusammen. Foto: Birgit Eder Auf tollen Schautafeln wird der Lebensraum Weitwörther Au erklärt. Foto: Birgit Eder Ein Kiosk am Weg, der hoffentlich bald wieder offen ist. Foto: Birgit Eder Die Weitwörther Au liegt am Fuße des Haunsbergs. Foto: Birgit Eder Hier entlang der Salzach gibt es Biber und immer wieder sehen wir Nagespuren an stattlichen Bäumen. Foto: Birgit Eder Mit Holzbrücken kommt man der Natur sehr nahe. Foto: Birgit Eder Wer Lust auf ein paar Höhenmeter hat, der fährt unterhalb von Maria Plain nach Bergheim. Foto: Birgit Eder

Allerorten zieht es Menschen raus aus der Stadt. Dafür gibt es praktischerweise überall in Österreich Radwege, wie diese Tour bei Salzburg zeigt. Man muss einfach nur der Salzach folgen...

Das Highlight dieser Radtour, die in nördlicher Richtung aus der Stadt führt, stellt die Weitwörther Au dar. Sie wurde in den vergangenen fünf Jahren – auch durch EU-Fördermittel – renaturiert. Vieles hat man dafür umgestaltet, etwa den Reitbach tiefergelegt und den Ausee angelegt. Anderes ist in den annähernd ursprünglichen Zustand zurückgebaut worden. So entstand wieder ein wichtiger Lebensraum für Fauna und Flora, auch seltene Vogelarten kommen zum Brüten.

An vielen Stellen in der Au wurden Holzbrücken und Aussichtsplattformen angelegt, um der Natur nahezukommen. Auf Schautafeln wird den Wanderern einiges über die Umgebung erklärt. Der Auerlebnisweg, der auch mit Kinderwagen oder Rolli machbar ist, bietet viele Plattformen, Stege und Bänke zum Rasten. Am "Vogelhide" kann man in aller Ruhe Vögel beobachten.

Die Rad- und Wanderroute

Vom Bahnhof Salzburg geht es über den Südtiroler Platz und die Jahnstraße entlang zum Salzachkai. Kurz vor der Autobahnbrücke die Salzach queren und bei der Brücke wieder aufs andere Ufer, denn der Weg auf der anderen Salzachseite führt nur bis zum Saalachspitz. Wir passieren Bergheim, den Schlachthof, Siggerwiesen und die Antheringer Au mit Wildschwein-Gehege.

Bei der Weitwörther Au müssen wir die Salzach verlassen, denn direkt Fluss ist Naturschutzgebiet. Am Eingang zur Au (Fahrzeit von Salzburg rund 1 h, 15 km) lassen wir die Räder stehen und gehen zu Fuß weiter (rund 4 km und 1 h).

Der Kreis schließt sich

Der Wanderweg führt zuerst zum Ausee, wo der Rundwanderweg beginnt. Weiter rund um den See, dann zur Salzachplattform rechts ab (grober Schotter, nur bedingt barrierefrei). Wir überqueren den Reitbach und gelangen zur Salzach. Hier gehen wir nach rechts bis zu einer hölzernen Aussichtsplattform (nicht barrierefrei). Davor gibt es einen schönen Sitzplatz mit Holzbänken.

Wieder zurück auf dem Rundweg kommen wir zu einem Steg übers Wasser und zu einem Holzhäuschen für die Vogelbeobachtung. Nach einer langen Holzbrücke schließt sich der Kreis und der Weg führt vom See zurück zu den Rädern.

Abschließend sind es nur noch ein paar Kilometer bis zum Bahnhof Oberndorf-Oichtensiedlung oder zum Bahnhof im Ort. Von dort mit dem Zug zurück nach Salzburg. (Birgit Eder, 20.5.2021)

