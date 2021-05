Jennifer Lopez ist in den vergangenen Jahren zum Star der Musik-, aber auch der Filmbranche aufgestiegen. Foto: AFP / Gary Hershorn

Haben Sie manchmal auch das Gefühl, dass so viele Dinge gleichzeitig passieren und Sie schon gar keinen Überblick mehr haben, wie der Stand der Dinge ist? Dann haben Sie Glück – zumindest ein bisschen. In der neuen wöchentlich erscheinenden Rubrik "Prominenter Platz" werden zumindest die Nebensächlichkeiten des Weltgeschehens mal richtig eingeordnet.

Ben Affleck und Jennifer Lopez: Gibt es eine Bennifer-Fortsetzung?

Wenn Sie "ikonischer Musikvideo-Moment" hören, woran denken Sie? Freddie Mercury mit blonder Perücke in "I Want to Break Free"? Beyoncé in Jeans-Hotpants und Tanktop in "Crazy in Love"? Oder an Ben Affleck, wie er den Popsch seiner damaligen Freundin Jennifer Lopez in "Jenny from the Block" tätschelt? Das Video ist jedenfalls eine ewige Erinnerung an die öffentlich zelebrierte Beziehung der beiden – und auch an die Mode der frühen 2000er-Jahre.

JenniferLopezVEVO

Affleck und Lopez trennten sich bald nach dem Video. Beide heirateten andere Menschen, wurden Megastars, bekamen Kinder und ließen sich scheiden. Nun scheinen sich Affleck und Lopez wieder angenähert zu haben – unklar ist dabei, wie sehr. Sie sollen jedenfalls gemeinsam Zeit verbringen, laut Medienberichten und Paparazzi-Fotos zuletzt bei einem Urlaub in Montana. Was da wirklich läuft, wissen nur die beiden. Klar ist: Das mögliche Wiederaufflammen einer alten Leidenschaft sorgt für Gesprächsstoff. Das dürfte nicht nur an 2000er-Nostalgie und Lockdown-Fadesse liegen. Es ist auch das Gefühl, dass hier ein Happy End vor unser aller Augen stattfindet. Nicht nur in Romcoms ist "Zwei Liebende überwinden Höhen und Tiefen und kommen doch wieder zusammen" ein beliebter Handlungsstrang. Rachel und Ross aus "Friends", Mister Darcy und Lizzy Bennett aus "Stolz und Vorurteil" oder Harry und Sally aus "When Harry Met Sally": Wenn zwei Menschen nach Verwicklungen zusammenkommen, freuen wir uns. Vielleicht wollen deshalb so viele gerade an eine Fortsetzung von Bennifer glauben. Auch wenn wir eigentlich alle wissen, dass nur Gulasch aufgewärmt gut schmeckt.

Naomi Campbell ist Mutter, und das Internet ist neugierig

Naomi Campbell ist Mutter geworden. Auf Instagram hat sie ein Foto ihrer Tochter geteilt. Besser gesagt: Campbell hat ganz Model-Mama die süßeste Seite ihres Babys in Szene gesetzt, ohne zu viel zu verraten. Die 50-Jährige hält die kleinen Füßchen inklusive winziger Zehen in die Kamera, mehr ist von Baby Campbell nicht zu sehen. In der Instagram-Caption schreibt die Frau, die den Begriff Supermodel prägte wie kaum eine andere: "Es gibt keine größere Liebe."

Das Internet wäre aber nicht das Internet, würde es nicht diesen schönen Moment kaputtzumachen versuchen. "Künstliche Befruchtung, Leihmutter oder selbstgemacht?" ist noch eine der geschmackvolleren Fragen unter Artikeln dazu. Als müsste der Weg zur Mutterschaft– bei aller Lust an Gerüchten und Klatsch und Tratsch – publik gemacht werden. Wenn Campbell öffentlich darüber sprechen will, wird sie es tun. Bis dahin können wir uns doch für einen ganz kleinen Moment einfach nur freuen, dass ein kleines Baby einen Platz gefunden hat, wo es geliebt wird.

Nicki Minaj, Marketinggenie

Nicki Minaj verhilft Crocs zu einem Umsatzrekord: Ein Satz, der aus einem Paralleluniversum zu kommen scheint. Ist doch die US-Musikerin nicht bekannt dafür, bei ihren Outfits Komfort über Aussehen zu stellen. Schrille Haarfarben, exzentrischer Kleidungsstil und ein stark geschminktes Puppengesicht: Damit und mit ihrer eingängigen Musik und gewitzten, oft doppeldeutigen Texten verbinden viele Minaj. In den vergangenen Monaten war es ein bisschen ruhiger um die Rapperin.

Nun ist sie aber zurück. Mit einem kryptischen Instagram-Posting kündigte sie neue Entwicklungen an. Auf dem Bild dazu trägt Minaj zwei strategisch platzierte Kissen – und Crocs. Minaj wäre aber nicht Minaj, hätte sie die schrill-pinken Plastikpatschen nicht mit glitzernden Anhängern und Chanel-Logos verziert. Ob es nun die geheimniskrämerische Ankündigung neuer Musik war oder der Kontrast zwischen Sexyness und Crocs: Die Schuhe erlebten einen Beliebtheitsschub. Sie verkauften sich nach dem Posting online so gut, dass kurzzeitig die Crocs-Webseite nicht mehr funktionierte. Minaj ist also offenbar nicht nur eine ausgezeichnete Rapperin, sondern auch Verkaufsgenie für uncool geglaubte Produkte.

Orgasmuskerzen von Gwyneth Paltrow

Wonach riecht Ihr Orgasmus? Eine Frage, auf die wohl die wenigsten eine Antwort parat haben. Reality-Star Kourtney Kardashian und Travis Barker können die Frage mit nur einem Streichholzanzünden beantworten. Das Paar besitzt laut einer Instagram-Story des ehemaligen Blink-182-Drummers nämlich eine Kerze mit dem klingenden Namen "Das riecht wie Kourtneys Orgasmus".

Unbekannt ist, welcher Geruch einem denn genau in die Nase zieht, wenn die Flamme entfacht wird. Gwyneth Paltrow könnte es wissen. Die Schauspielerin ist mittlerweile Lifestyle-Guru und vertreibt mit ihrer Marke Goop die Kerze. Im Goop-Shop können Sie zwar keine Kourtney-Orgasmus-Kerze bestellten, aber unter der Duftnote "Das riecht wie mein Orgasmus" herausfinden, welche Duftnote Paltrows Höhepunkt hat. Falls Ihnen dieses Wissen keine 75 US-Dollar wert ist: Laut Goop-Webseite soll die Kerze unter anderem nach Grapefruit, Orangenöl, Cassis, Gunpowder-Tee und Rosen riechen. (Ana Grujić, 22.5.2021)