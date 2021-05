Daumen hoch: Arnold Schwarzenegger spielt für Netflix einen heimlichen CIA-Agenten. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Los Angeles – Netflix holt Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (73) für eine Spionageserie vor die Kamera. Schwarzenegger sei als Hauptdarsteller und als ausführender Produzent an Bord, teilte der Streamingdienst am Mittwoch auf Twitter mit. Der "Terminator"-Star und seine Kollegin Monica Barbaro (30) spielen demnach Vater und Tochter, die feststellen müssen, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie am Ende zusammenarbeiten.

Erstmals in seiner langen Filmkarriere tritt Schwarzenegger damit in einer Serienhauptrolle auf. Produziert wird die noch titellose Serie mit einstündigen Folgen von Skydance Television und "Sopranos"-Autor Nick Santora.

Barbaro ist aus Serien wie "Chicago Justice" und "The Good Cop" bekannt und drehte zuletzt den Actionfilm "Top Gun: Maverick". Schwarzenegger, der 2019 in "Terminator: Dark Fate" mitspielte, war von 2003 bis 2011 Gouverneur von Kalifornien, danach ging er wieder vor die Kamera. (APA, dpa, 20.5.2021)