Aus dem Archiv: Waldbrand nah Athen Foto: AP

Athen – Westlich der griechischen Hauptstadt Athen kämpfen Feuerwehr und die Besatzungen von acht Löschflugzeugen und drei Hubschraubern gegen einen großen Wald- und Buschbrand, der sich stark ausgebreitet hat. Der Brand brach in der Nacht auf Donnerstag nahe dem Urlaubsort Loutraki aus. Die Feuerfront sei etwa zehn Kilometer lang und bedrohe mehrere Dörfer, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Sender ERT.

Rauchschwaden erreichten in der Nacht das rund 60 Kilometer entfernte Athen. Fünf Ortschaften wurden vorsorglich evakuiert. Es ist der erste große Brand in Griechenland in diesem Jahr. In den vergangenen Tagen herrschte im Süden des Landes Trockenheit, vielerorts stiegen die Temperaturen auf rund 30 Grad. (APA, 20.5.2021)