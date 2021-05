SWITCHLISt

Karl Gedlicka

20.15 THRILLER

Michael Clayton (USA 2007, Tony Kilroy) Als an Skrupeln armer, an Schulden reicher "Fixer" einer Anwaltskanzlei ist Michael Clayton (George Clooney) für besonders heikle Angelegenheiten zuständig. Im Fall des Chemiekonzerns U/North gerät er rasch in ein Netz aus Intrigen. Clooney läuft in seiner Rolle in einem tristen New York zur Hochform auf. Bis 22.35, ATV 2

20.15 SCHWERPUNKT

Wem gehört die Welt? Die Doku erzählt in drei Teilen die Geschichte des Reichtums von der Sesshaftwerdung des Menschen über Fürsten und Kaufleute bis zur Macht des Marktes. Dazwischen spricht um 21.00 Uhr Gert Scobel mit dem Ökonomen und Psychiater Stefan Brunnhuber über globalen Kapitalismus und neue Denkansätze. Bis 23.00, 3sat

21.00 WETTSINGEN

Eurovision Song Contest 2021 Das zweite Semifinale, inklusive Österreichs Vertreters Vincent Bueno. Bis 23.05, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Eco Wie die Gastronomie wieder auf Tourenkommen soll und wie Österreich vom EU-Wiederaufbauplan profitieren will. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Schriftstellerin Monika Helfer, Volksmusiker Franz Posch, Ö3-Moderator Philipp Hansa und Dialektforscherin Lisa Krammer zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.15 DRAMA

Das schönste Paar (D/F 2018, Sven Taddicken) Für Malte (Maximilian Brückner) und Liv (Luise Heyer) wird ihr Urlaub in Mallorca nach einem Überfall zum Albtraum. Zwei Jahre später hat das traumatisierte Paar einigermaßen ins Leben zurückgefunden – bis Malte dem Peiniger von damals in seiner Heimatstadt begegnet. Bis 0.45, Arte

Luise Heyer und Maximilian Brückner in "Das schönste Paar", Arte, 23.15 Uhr. Foto:

23.20 DRAMA

Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll (Behind the Candelabra, USA 2013, Steven Soderbergh) Steven Soderberghs hinreißende Szenen eines exzentrischen schwulen Liebespaares: Michael Douglas brilliert als verführerischer Showpianist Liberace, Matt Damon als dessen junger Bewunderer und Lover Scott Thorson. Bis 1.10, ORF_1

23.55 THRILLER

The Killing of a Sacred Deer (GB/IRL 2017, Yorgos Lanthimos) Herzchirurg Steven (Colin Farrell) lebt mit Frau (Nicole Kidman) und Kindern wie im Bilderbuch in der Vorstadt. Bis der Sohn eines auf dem OP-Tisch verstorbenen Mannes ein Opfer fordert. Großartige Parabel, für die sich Regisseur Yorgos Lanthimos (The Lobster) bei der griechischen Mythologie bediente. Bis 1.50, RBB