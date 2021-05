Zwei Jugendliche sollen im Vorhinein davon gewusst haben, dass ein 19-Jähriger seinen Stiefvater attackieren will

Über den beschuldigten 19-jährigen wurde die U-Haft verhängt. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wiener Neustadt – Nach der Messerattacke auf einen 60-Jährigen am Samstagabend in Wiener Neustadt sind zwei weitere Festnahmen erfolgt. Die Verdächtigen seien 18 und 15 Jahre alt, bestätigte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, einen Bericht des "Kurier". Ein U-Haft-Antrag sei gestellt worden.

Über den der Tat beschuldigten 19 Jahre alten Stiefsohn des Opfers wurde die Untersuchungshaft bereits verhängt. Die Frist läuft vorerst bis 31. Mai.

Tat offenbar angekündigt

Der 19-Jährige soll in einer Garage im Zuge eines Streits mehrfach mit einem Messer auf seinen Stiefvater eingestochen haben. Das Opfer wurde in das Landesklinikum in der Statutarstadt gebracht und intensivmedizinisch betreut. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Der mutmaßliche Täter war nach der blutigen Attacke geflüchtet. Er wurde noch in der Nacht auf Sonntag festgenommen. Ermittelt wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Was den 18- und den 15-Jährigen angehe, gebe es konkrete Hinweise, dass ihnen die Tat angekündigt worden sei, schrieb der "Kurier". Das Duo soll den Beschuldigten deshalb auch zu der Garage begleitet haben. (APA, 20.5.2021)