Am 20. Mai hat die diesjährige standardisierte schriftliche Reifeprüfung mit dem Unterrichtsfach Deutsch begonnen. An den BHS fand mit Rechnungswesen und Betriebswirtschaftslehre bereits am 19. Mai die erste Prüfung statt – Corona-bedingt später als üblich und unter etwas anderen Voraussetzungen. So müssen pro Schülerin oder Schüler nur drei Klausuren absolviert werden, die Jahresnote wird berücksichtigt, und auch die Arbeitszeit verlängert sich um 60 Minuten. Mit dem Fach Italienisch endet die Matura am kommenden Montag.

In welchen Fächern haben Sie maturiert? Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Doch die Corona-Situation hat nicht nur Einfluss auf die Organisation und den Ablauf der Matura. Das gesamte Schuljahr war durch das Distance-Learning und die geteilten Klassen durchwegs herausfordernd für alle Beteiligten. Auch die Verpflichtung, nun einen negativen Test vor dem Prüfungsantritt vorweisen zu müssen, sorgt bei vielen Maturantinnen und Maturanten für zusätzliche Anspannung und Hoffnung, dass eine Corona-Infektion nicht die letzten Prüfungen der Schulzeit durchkreuzt.

Wie verlief die Matura bisher?

Wie haben Sie die Woche als Schülerin oder Schüler erlebt, wie als Eltern oder Lehrerin oder Lehrer? In welchen Fächern sind Sie angetreten, und wie ist es Ihnen bei der Prüfung gegangen? Berichten Sie im Forum! (mawa, 27.5.2021)