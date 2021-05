Frage und Antwort

1.081 Postings

Große Öffnungsschritte und viel Kleingedrucktes: Was seit Mittwoch gilt

Getestet, geimpft oder genesen, und schon steht die Welt offen. Am Mittwoch wurden die Corona-Regeln in Österreich extrem gelockert. Doch was gilt nun genau?