Das "Resident Evil"-Universum bekommt eine neue, computeranimierte Serie. "Resident Evil: Infinite Darkness" erscheint am 8. Juli exklusiv auf Netflix. Die Handlung setzt zwei Jahre nach den Ereignissen des Spiels "Resident Evil 4" an und spielt sich dieses Mal im Weißen Haus ab. Dort treffen Claire Redfield und Leon Kennedy, die Protagonisten von "Resident Evil 2", wieder aufeinander.

Netflix

US-Präsident

Mit einem ersten vollständigen Trailer zu "Resident Evil: Infinite Darkness" bereiten Capcom und Netflix die Zuschauer auf das Zombie-Abenteuer vor. Ähnlich wie in ihrem Abenteuer in Racoon City, das 2019 ein Remake erhielt, finden sich die beiden erneut in einem Zombie-Ausbruch wieder, der diesmal den US-Präsidenten in Gefahr bringt. Zusammen gehen sie den Geheimnissen rund um das Virus nach.

Weitere Serien und Filme geplant

Die Serie ist nicht die einzige Adaption, an der Netflix zu arbeiten scheint. Neben dem computeranimierten Abenteuer soll sich "PC Gamer" zufolge auch eine Live-Action-Serie in Produktion befinden. Ebenfalls geplant ist ein neuer Film, der nicht von Netflix produziert wird. Laut Sony ist der Release für den 3. September angesetzt. Die Live-Action-Adaption spielt in Racoon City im Jahr 1998 und soll der Geschichte der ersten beiden "Resident Evil"-Spiele treu bleiben. (hsu, 20.5.2021)