Die Langer-Marsch 7 mit einem Frachtraumschiff an Bord hätte zur neuen Raumstation abheben sollen, doch der Start wurde abgebrochen. Foto: AP/Guo Wenbin/Xinhua

Im Schatten der erfolgreichen Marslandung mit dem Rover Zhurong werkt China weiter an seiner Raumstation Tiangong 3, deren zentrales Modul am 29. April ins All gebracht worden war. Am Donnerstag hätte ein Cargoflug zum nagelneuen Hauptmodul der künftigen Station abheben sollen. Doch offenbar kurz vor dem Start des unbemannten Raumschiffes Tianzhou 2 ist die Mission verschoben worden.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch unter Hinweis auf Chinas Raumfahrtprogramm berichtet, stand die Rakete startbereit auf dem Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan, als plötzlich die Absage kam. Als Grund wurden "technische Gründe" genannt. Über den neuen Startzeitpunkt sei noch nicht entschieden worden.

Erste Crew kommt im Juni

Tianzhou 2 sollte Versorgungsgüter und Treibstoff zu dem Tianhe (Himmlische Harmonie) genannten Kernmodul bringen. Die Cargomission soll den Flug von drei Astronauten im Juni vorbereiten, die drei Monate an Bord des Raummoduls verbringen sollen. Tianhe bildet den Ausgangspunkt für den Bau der Raumstation, die bis Ende nächsten Jahres fertiggestellt werden soll.

Die vordere Hälfte von Tianhe. Foto: CMSA

Das Flugprogramm ist eng getaktet: Im September soll ein weiterer Versorgungsflug starten, im Oktober werden drei weitere Astronauten folgen. Um die Raumstation fertig zu bauen, werden nächstes Jahr noch zwei jeweils gut 20 Tonnen schwere Labormodule ins All gebracht, die kreizförmig an das Kernmodul montiert werden.

2022 sind zusätzlich zwei Frachtflüge sowie zwei bemannte Missionen geplant. Wenn die internationale Raumstation ISS in den nächsten Jahren wie geplant ihren Dienst einstellen wird, wäre China damit das einzige Land, das noch einen ständigen Außenposten im All betreibt. (red, APA, 20.5.2021)