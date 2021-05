Endlich ist es so weit: Nachdem sich am Dienstag bereits zehn Länder fürs Finale des 65. Eurovision Song Contest am Samstag qualifiziert haben, muss sich am Donnerstag Vincent Bueno, der für Österreich mit dem Song "Amen" antritt, beweisen. Knapp wird er es schaffen, das sagen zumindest die Buchmacher. Und was ist Ihr Tipp?

Wer wird noch im Finale stehen?

Sollte sich Österreich fürs Finale qualifizieren – welchen Platz wird Vincent Bueno mit "Amen" belegen? Welche Songs sind bis jetzt Ihre Favoriten? Tauschen Sie sich im Forum darüber aus! (wohl, 20.5.2021)