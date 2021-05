Über den USA werden immer wieder Flugobjekte gesichtet, von denen das Militär nicht weiß, worum es sich handelt. Das bestätigte kürzlich auch Ex-US-Präsident Barack Obama in einer TV-Show und brachte das Thema in die Schlagzeilen. Eine Untersuchungskommission des US-Kongresses beschäftigt sich bereits mit diesen Ufos. Wer in den fliegenden Untertassen sitzen könnte, wieso sie jetzt zum Thema werden und was die Sichtungen politisch und militärisch bedeuten, erklärt Manuel Escher vom STANDARD. (red, 20.5.2021)

Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at