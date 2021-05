Können nun Updates automatisch im Hintergrund einspielen. Die Neuerung ist Teil von Android 12, Google knüpft sie an Mindeststandards

Android 12 bringt nicht nur ein komplett neues Design, es gibt auch unter der Oberfläche wichtige Änderungen. Grafik: Google

Am iPhone ist die Lage klar: Apple erlaubt bei seinem System nur einen App Store – und zwar den eigenen. Ein Umstand, der derzeit eine nicht ganz unbedeutende Rolle in einem Verfahren des Spielehersteller Epic Games gegen Apple spielt. Unter Android ist die Situation etwas komplizierter. Zwar ist Googles Play Store auf fast allen Android-Smartphones vorinstalliert, erlaubt sind alternative App Stores aber sehr wohl. Und das ist nicht bloß eine theoretische Möglichkeit, so mancher Smartphone-Hersteller nutzt dies, um eigene Stores parallel zu installieren. Dazu kommen noch einige unabhängige App Stores, die die Nutzer selbst installieren können. Trotzdem gibt es auch hier noch Hürden, die – neben der Omnipräsenz von Google Play – anderen Stores das Leben schwer machen. Eine davon hebt Google nun auf.

Hürden beseitigen

Mit Android 12 wird es für alternative App Stores einfacher, Updates einzuspielen, wie XDA Developers aufgespürt hat. Bislang müssen sich diese für die Installation jeder neuen Version die Erlaubnis der Nutzer einholen. Dies passiert dann über einen Dialog, der noch dazu für jede App einzeln bestätigt werden muss, auch wenn gerade mehrere Updates anstehen.

In der nächsten Generation des Betriebssystems ändert sich das: Alternative App Stores können dann ohne weitere Rückfragen Updates für bestehende Apps einspielen – zumindest solange diese aus derselben Quelle installiert wurden. Dies ermöglicht einerseits mehrere Updates gleichzeitig einzuspielen, aber auch im Hintergrund automatisch Apps zu aktualisieren.

Mindeststandards

Eine Einschränkung dabei bleibt, dass die zu aktualisierende App aktuelle Android-Standards erfüllen muss, also – derzeit – mindestens das Target API 29 (entspricht Android 10) adressiert. Ähnliche Regeln gibt es aus Sicherheits- und Privacy-Gründen auch im Play Store, mit dieser Maßnahme dehnt man also diese – laufend aktualisierten – Mindeststandards indirekt auch auf andere App Stores aus.

Vorgeschichte

Bereits vor einigen Monaten hatte Google – nach öffentlicher Kritik unter anderem auch von Epic Games – versprochen, Verbesserungen bei der Integration alternativer App Stores vorzunehmen. Mit Android 12 scheint man dieses Versprechen nun einzulösen. Die neue Softwaregeneration befindet sich derzeit noch im Beta-Test, eine fertige Version wird für den Spätsommer erwartet. Ausführliche Informationen zu deren sonstigen Neuerungen gibt es in einem eigenen Hintergrundbericht. (Andreas Proschofsky, 20.05.2021)