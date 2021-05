Miro Poferl, "Radieschenmaus und Kuschelgurke – Geschichten aus der Gärtnerei". € 16,95 / 64 Seiten. Wien, Nilpferd im G&G Verlag 2021. Ab 5 Jahren Foto: Edition Nilpferd

Die meisten Menschen kaufen ihr Gemüse im Geschäft oder auf dem Markt, Alma und Josef leben mit ihrem Gemüse zusammen! Gleich neben dem Wohnhaus wachsen Pflanzen in Glashäusern, und drumherum: Felder. So ist das in einer Gärtnerei – und in der dazugehörigen Familie dreht sich alles ums Gemüse und den Jahreslauf: anpflanzen, aufziehen, hegen und pflegen, ernten und verkaufen. In diesem fröhlich illustrierten Buch kannst du nicht nur von familiären Gemüsedramen lesen, du erfährst auch, wann welches Gemüse Saison hat und was Nützlinge und Schädlinge in einer Gärtnerei anrichten können. Daneben wird gezeigt, wie du einen Regenmesser baust, Kräuter trocknest oder Radieschenmäuse schnitzt. Im Buch werden sie nicht von der Katze gefuttert, sondern vom Papa der Kinder. Bei dir landen die Tierchen hoffentlich im eigenen Mund.