Wann kommt endlich die Katze aus dem Sack? Wer ein Geheimnis lüftet, verwendet diese Redewendung gern. Allerdings stimmt sie so nicht ganz. Foto: SVPhilon Getty Images/iStockphoto

Wenn man sich in einer Gruppe nicht ganz willkommen oder ausgeschlossen fühlt, könnte man dazu auch sagen, man kommt sich vor wie das fünfte Rad am Wagen. Doch während man über den Gefühlszustand traurig oder erzürnt ist, fällt einem doch prompt nicht ein, das wievielte Rad man eigentlich ist. War es wirklich das fünfte oder doch das dritte, das vierte oder gar das letzte? Ein klassischer Fall einer Redewendung, die man eigentlich gut kennt, aber in der Schnelle oft vergisst.

Übung macht den Meister oder die Meisterin!

Dabei können Redewendungen manche Situationen bestens auf den Punkt bringen und erschaffen schnell Bilder im Kopf des Gegenübers. Trotzdem sollte man sich ihrer sicher sein, bevor man sie in ein Gespräch einfließen lässt. Sonst kann es schnell zu eher peinlichen Situationen kommen. Diese Twitter-Beiträge zeigen, wie sehr man sich bei Sprichwörtern irren kann, der Sinn des Gesagten gänzlich verloren geht und man einfach nur darüber schmunzeln muss.

Wenn man sich zum Beispiel freut, dass etwas gut abgewickelt wurde:

Oder man ausdrücken möchte, dass man nicht länger streiten oder über etwas reden möchte:

Oder man jemandem mitteilen möchte, dass einfach gar nichts mehr geht, egal wie sehr man sich vorher angestrengt hat:

Und dass man so, wie man agiert oder andere behandelt, auch umgekehrt Ähnliches erfahren wird:

Ja, das ist schon eine Krux mit diesen Redewendungen. Wie ist das bei Ihnen?

Welche Redewendungen verwenden Sie immer falsch?

