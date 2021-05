Foto: Trade Republic Bank GmbH

Der deutsche Online-Broker Trade Republic wird nach einer Finanzierungsrunde nun mit 5 Mrd. Dollar (rund 4 Mrd. Euro) bewertet und steigt zu einem der wertvollsten europäischen Fintechs auf. Es seien 900 Mio. Dollar bei Investoren eingesammelt worden, teilte das in Berlin ansässige Unternehmen am Donnerstag mit.

Beteiligung

Die Finanzierungsrunde sei vom US-Wagniskapitalgeber Sequoia angeführt worden. Zudem hätten sich TCV und Thrive Capital wie auch die Bestandsinvestoren Accel, Creandum, Founders Fund und Project A beteiligt. Das 2015 gegründete Start-up bietet ETF- oder Aktiensparpläne an und ermöglicht Anlagen in Kryptowährungen. Firmenchef Christian Hecker kündigte an, mit Hilfe der Geldspritze schneller neue Finanzprodukte zu entwickeln und europaweit zu expandieren.

"Die Demokratisierung der Finanzmärkte ist eines der zentralen Themen der nächsten zehn Jahre", sagte Sequoia-Partner Doug Leone. Trade Republic stehe an der Spitze dieser Entwicklung in Europa und spreche eine ganze Generation von europäischen Sparern an. Sequoia hat in der Vergangenheit unter anderem in Apple, Google, Stripe und Klarna investiert. Jüngst hatte der Börsen-Hype um GameStop auch bei Trade Republic für eine hohe Nachfrage gesorgt.