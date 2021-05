Liebe Leserin, lieber Leser,

Sagen wir es mal so: Es gibt sicher populärere Regelungen als die Datenschutzgrundverordnung. Die Kritik reißt dabei auch Jahre nach der Vorstellung nicht so recht ab. Der Datenschützer Max Schrems hat hingegen eine ziemlich pragmatische Sicht auf die Dinge, wie er im Interview mit dem STANDARD betont. Apropos Datensammlungen: Wer nach einer Smartwatch sucht, die nicht von Apple stammt, für den gibt es gute Nachrichten: Samsung und Google wollen zusammenarbeiten, wir haben uns gleich mal im Detail angesehen, was dahintersteckt. Und dann gibt es noch einige Aufregung zum "Epidemiologischen Meldesystem".

Wir wünschen gute Lektüre!

Max Schrems: "Es ist die am wenigsten dumme Regelung"

Samsung, Google und Fitbit blasen vereint zum Angriff auf die Apple Watch

Sozialversicherungen, Elga und Gemeindebund gegen geplante Superdatenbank

Nach Kritik: Google erleichtert Nutzung alternativer App Stores bei Android

Forum Mobilkommunikation startet 5G-Infoportal, um über Fake-News zu informieren

"Project Starline": Googles futuristische Vision für dreidimensionale Videotelefonie