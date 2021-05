Die musikalische Leitung des "Klassik-Open-Air" liegt bei Maestra Karina Canellakis. Foto: APA/AFP/ANP/EVERT ELZINGA

Wien – Am 6. Juni geht vor dem Schloss Belvedere eines der ersten Freiluft-Konzerte nach dem Lockdown über die Bühne. Auf Einladung von ORF 3 und Arte, die das Event ab 21.05 Uhr übertragen, lassen Camilla Nylund, Piotr Beczala, Patricia Nolz und Ryan Speedo Green gemeinsam mit den Wiener Symphonikern und dem Wiener Singverein unter Chorleiter Johannes Prinz Ludwig van Beethovens neunte Symphonie erklingen, teilte der ORF via Aussendung am Donnerstag mit.

Die musikalische Leitung des "Klassik-Open-Air" hat die US-amerikanische Maestra Karina Canellakis. Barbara Rett führt live-zeitversetzt durch den Abend. "Um das Ende des Lockdowns in Österreich zu zelebrieren, ist das Konzert für ein mit 500 Personen limitiertes, geladenes Live-Publikum gestattet", hieß es.

Mit den Gratis-Tickets werden sowohl "Heldinnen und Helden der Corona-Krise", etwa aus dem Pflege- und Gesundheitswesen sowie aus dem Handel, bedacht als auch Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Gesellschaft und Politik. Zusätzlich werden einige Tickets an das ORF-Publikum verlost. (APA, 20.5.2021)