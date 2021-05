Stöger will Punkte und das Heimrecht. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Für die Wiener Austria geht es im letzten Spiel der regulären Saison in Ried noch um das Heimrecht für das nahende Play-off um das letzte Europacup-Ticket in der Fußball-Bundesliga. Es ist ein Fernduell mit dem punktegleichen TSV Hartberg um den Bonus eines Heimspiels vor bis zu 3.000 Zuschauern am 24. Mai. Zunächst feiern am Freitag (19.00 Uhr) die Rieder ihren Klassenerhalt vor 2.640 Zuschauern, die nach siebenmonatiger Totalsperre wieder zugelassen sind.

Trainer Andreas Heraf sprach vor dem "kleinen Abschiedsspiel mit Zuschauern und Fans" von einer "super Sache" für den Club. "Wir wollen einen sauberen Abschluss haben und die Saison, wenn es geht, mit einem Sieg beenden." Am Ende wird für den Aufsteiger Platz neun oder zehn zu Buche stehen.



Palmer-Brown, Madl und Wimmer sind bei der Austria angeschlagen, dafür sollen Pichler und Ebner wieder einsatzfähig sein. Im Duell mit Hartberg haben die Veilchen aufgrund eines um 16 Treffer besseren Torverhältnisses die Nase vorn. Die Steirer gastieren in St. Pölten.

Mit Michael Köllner (51) ist ein Kandidat als Stöger-Nachfolger indes aus dem Rennen. Der deutsche Drittligist 1860 München bestätigte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zwar Gespräche mit der Austria. Der Trainer meinte: "Es gebietet der Respekt, dass man das sich auch mal anhört." Jedoch: "Ich glaube, das ist jetzt für alle Seiten erledigt."

Es ist ein Spiel, in dem es fast um nichts und doch um einiges geht. Hartberg will am Freitag (19.00 Uhr) beim Gastspiel bei St. Spölten die Chance auf ein Heimspiel im Europacup-Play-off der Fußball-Bundesliga wahren, die Niederösterreicher Selbstvertrauen für die Abstiegs-Relegation tanken. Das wäre dringend nötig: 13 Runden ist St. Pölten sieglos, seit November gab es in 25 Partien sage und schreibe zwei volle Erfolge.

Auch "Feuerwehrmann" Gerald Baumgartner konnte den Brand nicht löschen. Und so finden sich die Landeshauptstädter so wie 2018 in der Relegation wieder. Damals war Wiener Neustadt der Gegner, St. Pölten blieb verdientermaßen oben. Heuer wird es ein Duell mit einem der beiden ambitionierten Zweitligisten Wacker Innsbruck und Austria Klagenfurt. Das erste Duell steigt am Mittwoch.

Corona bei der Admira

Fußball-Bundesligist FC Admira beklagt 15 Corona-Fälle unter Spielern der ersten Mannschaft. Das Heimspiel gegen den SCR Altach in der letzten Bundesliga-Runde der Saison am Freitag (19.00 Uhr) wackelt deshalb. Die Niederösterreicher wollen Spieler vom Amateure-Team oder etwa der U18 hochziehen, um den Matchkader mit zumindest 14 gesunden Feldspielern und zwei Torhütern wie vorgeschrieben stellen zu können.

Ansonsten kann der betroffene Club laut Corona-Präventionskonzept eine Verschiebung beantragen. Stand Donnerstagvormittag war dies eine denkbare Variante, die Bundesliga wollte sich mittags zur Causa äußern. "15 Spieler sind weg, wir müssen schauen, dass wir bis morgen überhaupt ein wettkampffähiges Team auf die Beine stellen", sagte Admira-Trainer Klaus Schmidt der APA. Die Youngsters könnten gemäß der seit kurzem gültigen Verordnung vor theoretisch bis zu 3.000 Zuschauern spielen. (APA, red, 20.5.2021)