Werden bei einem Wochenende in Budapest mit der Vergangenheit konfrontiert: Ronald Zehrfeld und Christiane Paul in "Was gewesen wäre", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Flare Film / Reinhold Vorschneider

19.40 REPORTAGE

Re: Hilfe aus der Natur – Alte Heilmethoden neu entdeckt Heilen mit Blutegeln, Meer rettich oder wildgewachsenen Pflanzen. Wie Schulmediziner ihr Arsenal mit alten Methoden ergänzen. Bis 20.15, Arte

20.15 BEZIEHUNGSDRAMA

Was gewesen wäre (D 2019, Florian Koerner von Gustorf) Die Ärztin Astrid (Christiane Paul) fährt mit ihrer neuen Liebe (Ronald Zehrfeld) für ein Wochenende nach Budapest. Dort begegnet sie nach 30 Jahren ihrer Jugendliebe (Sebastian Hülk). Florian Koerner von Gustorf trat bisher vor allem als Produzent für Christian Petzold (Undine) in Erscheinung. Für sein Regiedebüt verfilmte er den gleichnamigen Roman von Gregor Sander. Bis 21.40, Arte

22.25 THRILLER

Kap der Angst (Cape Fear, USA 1991, Martin Scorsese) Max Cady (Robert De Niro) macht seinen einstigen Anwalt (Nick Nolte) dafür verantwortlich, dass er ins Gefängnis musste, und sinnt auf Rache. Martin Scorsese schaffte eine wuchtige Neuverfilmung

eines Klassikers von 1962. Bis 0.25, 3sat

22.50 SCI-FI-THRILLER

Minority Report (USA 2002, Steven Spielberg) Vielschichtig, glasklar und düster: Steven Spielbergs von einer Kurzgeschichte Philip K. Dicks inspirierte Dystopie mit Tom Cruise als Cop im Washington, D.C., des Jahres 2054. Bis 1.30, RTL 2

23.10 ENDZEITPARABEL

Snowpiercer (Seolgugyeolcha, COR/CZ 2013, Bong Joon-ho) Nach einem misslungenen

Experiment kreist ein Zug mit den letzten Überlebenden um den von Eis und Schnee überzogenen Erdball. Im Inneren eskaliert ein brutaler Klassenkampf. Vielschichtige Endzeitparabel des Koreaners Bong Joon-ho mit Tilda Swinton. Bis 1.30, ProSieben

0.30 KRIMI

Columbo – Schwanengesang (Columbo – Swan Song, USA 1974, Nicholas Colasento) Countrygott Johnny Cash in den Fängen von Inspektor Columbo: Jemand, der so singt, kann nicht ganz schlecht sein, meint am Ende völlig zu Recht der von Peter Falk verkörperte Kriminalist. Ein echtes Columbo-Evergreen. Bis 2.05, ORF 2

0.40 THRILLER

Vertigo – Aus dem Reich der Toten (USA 1958, Alfred Hitchcock) Schwindel, Obsessionen und Spiralen: Bei seiner Premiere 1958 nur mäßig erfolgreich und von Alfred Hitchcock für lange Zeit aus dem Vertrieb genommen, konnte der Film eine umso nachhaltigere Faszination entfalten: Vertigo gilt heute vielen als bester Film aller Zeiten. Bis 2.45, BR

1.00 MUSIKDOKU

Bob Dylan: Trouble No More (USA 2017, Jennifer Lebeau) Rechtzeitig vor Bob Dylans 80. Geburtstag am Montag: großartige Performances von der kontroversiellen "Born again"-Phase des Singer-Songwriters an der Schwelle zu den 1980er-Jahren. Die eingestreuten Predigten von Schauspieler Michael Shannon stammen nicht von Dylan, sondern wurden eigens von Autor Luc Sante verfasst. Bis 2.05, Arte