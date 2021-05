Service

"Mare of Easttown" ist ab 21. Mai wahlweise auf Deutsch oder im Original immer freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen. Parallel ist "Mare of Easttown" via Sky X und Sky Q auch auf Abruf verfügbar.

Credits

"Mare of Easttown", Miniserie, 7 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2021. Drehbuch: Brad Ingelsby. Regie: Craig Zobel. Ausführende Produzenten: Brad Ingelsby, Craig Zobel, Kate Winslet, Paul Lee, Mark Roybal, Gavin O’Connor, Gordon Gray. Darsteller: Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Guy Pearce, Cailee Spaeny, David Denman, John Douglas Thompson, Patrick Murney, James McArdle, Sosie Bacon, Joe Tippett, Neal Huff.