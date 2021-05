Im Sommer soll der Google Store in New York City seine Pforten öffnen. Er soll auch als Anlaufstelle für Reparaturen und Workshops mit Experten dienen

So soll der Google Store einmal aussehen. Grafik: Google

Von Pixel-Smartphones über Nest-Produkte bis zu Fitbit-Uhren und Chromebooks: Google bietet mittlerweile eine wachsende Palette an eigener Hardware an. Um diese in der realen Welt zu präsentieren, hat man bislang auf kurzfristige Pop-ups oder In-Store-Positionierungen gesetzt. Nun kommt aber ein Schritt, der nicht zuletzt klarmachen sollte, dass das Unternehmen sein wachsendes Hardwareengagement durchaus ernst meint.

Bekanntes Konzept

Im Sommer 2021 soll der weltweit erste Google Store seine Pforten öffnen – und zwar in New York City. Im Stadtteil Chelsea angesiedelt, sollen dort interessierte Konsumenten Geräte ausprobieren und testen können. Zudem sollen aber auch Produktexperten mit ihrem Wissen bei allfälligen Problemen helfen und Workshops abhalten. Und natürlich sollen auch Reparaturen vorgenommen werden. Das Konzept erinnert also wohl nicht ganz zufällig an den Apple Store – mit dem der iPhone-Hersteller äußerst erfolgreich ist.

Der prominente Standort ist nicht zuletzt einem großzügigen Vermieter zu verdanken, nämlich Google selbst. Der Store wird Teil jenes Google Campus, der in Chelsea gerade im Aufbau befindlich ist. Dort sollen schlussendlich mehr als 11.000 Personen für das Unternehmen arbeiten.

Ausblick

Google bezeichnet die Ankündigung als einen wichtigen Schritt für das eigene Hardwaregeschäft, mit dem man nicht zuletzt Erfahrungen sammeln will. Dies legt nahe, dass es das Unternehmen nicht bei diesem einen Standort belassen will. (apo, 20.5.2021)