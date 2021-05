Noch am Donnerstag soll das israelische Sicherheitskabinett über einen Vorschlag abstimmen, die Waffenruhe könnte dann innerhalb von 24 Stunden in Kraft treten

Nach über zehn Tagen schwerer Kämpfe sollte am Donnerstag im israelischen Sicherheitskabinett über eine Waffenruhe abgestimmt werden. Foto: imago images/ZUMA Wire/Ashraf Amra

Tel Aviv / Jerusalem – Das israelische Sicherheitskabinett will einem Medienbericht zufolge noch am Donnerstag über einen Vorschlag abstimmen, der eine einseitige Waffenruhe im Konflikt mit militanten Palästinensern im Gazastreifen vorsieht. Die Feuerpause solle dann innerhalb von 24 Stunden in Kraft treten, meldete der israelische Fernsehsender Kan. Israelische Regierungsvertreter äußerten sich vorerst nicht zu dem Bericht. Das Weiße Haus bezeichnete die jüngsten Berichte als "ermutigend". Präsident Joe Biden hatte Israels Premier Benjamin Netanjahu bereits am Mittwoch zu deeskalierenden Schritten aufgefordert.

Der Sender Al Jazeera hatte zuvor berichtet, dass der UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess, Tor Wennesland, zu Gesprächen mit Hamas-Chef Ismail Hanijeh in Katar eingetroffen sei. Vonseiten der Hamas rechnete man zuletzt mit einer Waffenruhe "in ein bis zwei Tagen", wie der Hamas-Funktionär Mussa Abu Marzuk am Donnerstag sagte.

Kritische Engpässe

Die Weltgesundheitsorganisation WHO forderte am Donnerstag eine Feuerpause, um eine medizinische Versorgung für die Verletzten sicherstellen zu können. Die Gesundheitsversorgung in dem Gebiet leide unter kritischen Engpässen. Bei den Raketenangriffen aus Gaza starben in Israel bisher zwölf Menschen, mehr als 300 wurden verletzt. Auf der anderen Seite kamen nach palästinensischen Angaben 230 Menschen ums Leben, 1.700 wurden verletzt.



Uno-Generalsekretär António Guterres forderte erneut eine sofortige Waffenruhe. "Die Kämpfe müssen sofort aufhören", sagte Guterres am Donnerstag bei einer Sitzung der Uno-Vollversammlung in New York. Die Berichte über den Tod vieler Zivilisten hätten ihn schwer geschockt. "Wenn es eine Hölle auf Erden gibt, ist es das Leben der Kinder in Gaza."

Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas haben am Donnerstag auf eine baldige Waffenruhe gedrungen. Zwar betonten beide, dass Deutschland an der Seite Israels im Nahostkonflikt stehe. Aber Merkel ließ nach einem Telefonat mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas mitteilen, dass man einen "zügigen" Waffenstillstand wolle. Ähnlich äußerte sich der Außenminister bei einem Besuch in Israel und bei der palästinensischen Autonomiebehörde.

Drohende Zwangsräumungen

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hatte sich während des Ramadan und nach der Absage der palästinensischen Parlamentswahl fortlaufend zugespitzt. Als Auslöser gelten Polizeiabsperrungen in der Jerusalemer Altstadt, die viele junge Palästinenser als Demütigung empfanden. Hinzu kamen drohende Zwangsräumungen für palästinensische Familien im Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah. Jüdische Siedler beanspruchen ihre Häuser: Können sie nachweisen, dass die Häuser vor 1948 einmal in jüdischem Besitz waren, geben Gerichte ihnen oft recht. (Reuters, red, 20.5.2021)