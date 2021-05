Dritter Sieg in Serie für das ÖEHV-Team. Foto: APA/Fohringer

Ljubljana – Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat beim als WM-Ersatz ausgerichteten Sechs-Nationen-Turnier in Ljubljana den dritten Erfolg in Serie gefeiert. Die ÖEHV-Auswahl besiegte Außenseiter Rumänien am Donnerstag glatt 5:0 (2:0,2:0,1:0). Zuvor hatte man nach dem Auftakt-1:3 gegen Gastgeber Slowenien die in der dritten WM-Kategorie befindlichen Polen (3:2) und die Ukraine (9:3) besiegt. Zum Abschluss trifft die Mannschaft von Roger Bader am Freitag auf Frankreich.

Gegen die neu in die B-WM-Gruppe aufgestiegenen Rumänen war Rot-weiß-rot stets Herr der Lage. In den ersten beiden Dritteln trugen sich Tim Harnisch (6.), Marco Richter (11.), Benjamin Nissner (29.) sowie Kapitän Manuel Ganahl (31./PP) in die Torschützenliste ein. Für den Endstand sorgte in der Schlussphase Lucas Thaler (57.). (APA, 20.5.2021)

Länderspiel-Ergebnis vom Donnerstag – Turnier in Ljubljana:

Österreich – Rumänien 5:0 (2:0,2:0,1:0).

Tore: Harnisch (6.), Richter (11.), Nissner (29.), Ganahl (31./PP)

Am Freitag (13:00): Österreich – Frankreich.c