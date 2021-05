Zeit wurde es, dass sich wieder jemand hinaus über die Grenzen traut. Die Autorinnen und "ÜBER:"-Macherinnen Daniela Emminger und Nika Pfeifer haben das gewagt und liefern uns in Folge fünf der fröhlichen Literatursendung "ÜBER:" jede Menge sommerlichen Lesestoff.

Mit dabei: Der römische Germanistikprofessor Giovanni Sampaolo empfiehlt Pinocchio: ein Parallel-Buch von Giorgio Manganelli.

Die beiden Auskennerinnen in Sachen zeitgenössischer Literatur aus Italien, Paola Gallo und Dalia Oggero, machen viele Vorschläge: La Gioia Fa Parecchio Rumore des römischen Schriftstellers Sandro Bonvissuto, Borgo Sud der schreibenden Kinderzahnärztin aus der italienischen Provinz Pescara Donatella Di Pietrantonio, Io viaggio da sola der 2014 verstorbenen italienischen Autorin und Kunsthistorikerin Maria Perosino und La non mamma der Autorin und Bloggerin (Dailyhaiku) Susanna Tartaro.

Zurück in Wien lauschen wir, wovon die Poetin und Köchin Maria Muhar begeistert ist. Sie erinnert an die Twitter-Lyrik @blutundkaffee von Ianina Ilitcheva, Künstlerin mit usbekisch-russisch, nordkoreanischer Herkunft, die 2016 viel zu jung in Wien verstorben ist, und an die Facebook-Kurzprosa Hoffnun’ der Wienerin Puneh Ansari.

Dem Zeichner, Reisenden und Autor Tex Rubinowitz gefällt Die Kopenhagen-Trilogie der wiederentdeckten Dänin Tove Ditlevsen und der in Berlin lebenden Südtirolerin Maxi Obexer Kanalschwimmer von Ulrike Draesner. Schauen, lauschen, lesen Sie! (ALBUM, 23.5.2021)