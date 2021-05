Illustration: Andrea Maria Dusl

A

Dieser Text ist ein Teil einer ressortübergreifenden Serie des STANDARD zum Thema Sprachwandel.

Ampel: Jede blendende Idee ist in Österreich immer auch eine blede Idee.

Angst: Die einen haben Angst vor Corona, die anderen Angst vor Masken. Dazwischen: die Nasenraushänger.

B

Babyelefant: Das Haustier von Rudi Anschober und Karl Nehammer ist längst entschlafen. Das putzige Rüsselkind war immer nur ein Phantasma, sagen die Babyelefantologen der Universität Trippstrill, eine Art Bigfoot. Niemand habe den Babyelefanten jemals angetroffen.

Baumarkt: Der Österreicher wichtigster Treffpunkt ist noch vor Trafik und Waschstraße: der Baumarkt. Ein Reich tiefer Hingabe an die Corona-Prokrastination. Mitarbeiter verstecken sich geschickt, um Kunden nicht bei der Andacht zu stören. Die Baumärkte waren die ersten Kauftempel, die nach dem ersten Lockdown wieder aufsperren durften. Aufsperren mussten, ergänzen die Anthropologen.

Beziehungsdrama: Boulevard-Lingo für Frauenmord.

C

Cancel-Culture: Das Ausladen all jener, die nur deswegen eingeladen wurden, weil die Wunschpromis abgesagt hatten.

Cluster: Viele haben gehustet. Viele haben das eingeatmet.

Contact-Tracing: Der vergebliche Versuch herauszufinden, wer wann wen angehustet hat.

Corona: Im Präpandemikum verstand man darunter einen lauwarmen mexikanischen Hopfentrunk. Die Sehnsucht nach Alkoholisierung mit dieser und anderen Plörren wurde auf illegalen, aber kreuzbeliebten Corona- Partys gestillt.

Covidiot: Unfreundliche Zuschreibung von Pandemiebewussten für die galoppierende Kohorte der Covid-Leugner, Maskenverweigerer, Impfdissidenten und Nasenraushänger. Auf einschlägigen Spazierveranstaltungen versichern sie sich der Zuneigung durch Ultrarechte, Erleuchtete, Unzerstörbare und andere Mitglieder des Narrensaums.

D

Das wird man ja noch sagen dürfen!: Dürfen ja, sollen nein.

Demo: Unter der Anleitung findiger Verschwörungstheoretiker haben Reichsbürger, Aluhutträger und Maskenverweigerer zueinandergefunden und das demokratische Instrument der angemeldeten Versammlung völlig neu geframt. Der Polizei gefällt’s.

Digitalisierungsschub: Dem längst fälligen Vorhaben mangelt es an den zwei zentralen Ingredienzien: Digitalisierung und Schub.

Distance-Learning: Kurfristige, aber zunehmend unbeliebte Edukationsform für schulpflichtige Kinder aus digitalisierten Haushalten. Unbrauchbar für Systemerhalter und Alleinerziehende.

Druko: Moderne Form der Empörung. Der toxische DRUnter-KOmmentar ist die Textsorte für den passiv aggressiven Social-Media-Konsumenten. Reizwörter: Regierungsbeteiligung, Impfzwang, Sozialdemokratie.

E

Eigenverantwortung: Unbrauchbares Konzept aus der Framing-Kiste des früheren Gesundheitsministers Rudi Anschober.

Ellenbogengruß und Fußshake: Lösten Handschlag, Umarmung und Innenstadtbussi als pandemiekonforme Begrüßungs-Codes ab. Die Asia-Verbeugung von UHBP Van der Bellen fand kaum Nachahmer.

Evidenzbasiert: Reizwort für Querdenker und Teilnehmer am Verschwörungsdiskurs. Hat den Impakt der Vokabeln "Fake-News" und "Lügenpresse" kannibalisiert.

Experte: Österreichs Bevölkerung konstituiert sich ausschließlich aus Experten. Die meisten von ihnen halten Diplome von Privatdozent Dr. Google oder sind Abgänger der Youtube-Akademie. Der Bedarf an Amateuren wird durch Bastler gestillt. Tatsächliche Expertise durch Wissenschafterinnen wird ins sichere Herkunftsland der Meinungen abgeschoben. Kernsatz: "Noch herrscht bei uns Meinungsfreiheit!"

F

Facebook, Twitter: Liebes Tagebuch! Heute war wieder Corona.

Frauen: Türkis so: Frauen sind nicht Teil der Familie.

Freiheit und Frisur: Die Stiefkinder jedes Lockdowns.

G

Gebet: Basti unser auf Erden, geheiligt werde Dein Name. Die Öffnung kommt. Dein Wille geschehe, wie in der Pressekonferenz so auch in Wirklichkeit. Unser tägliches Tortenstück gib uns heute. Und vergib uns unsere Zweifel, wie auch wir vergeben Deinen Zweiflern. Und führe uns in Versuchung zu glauben, Du erlöstest uns von den Roten. Denn Dein sind die Grünen und die Farbe Türkis, in Ewigkeit, amen.

Geimpfte, Genesene: Kinder verschiedener Eltern.

Generation: Viele leben unter uns: die Altenheimer, die Boomer, die Generation X, die Millennials und nun auch: die Zoomer.

Globuli: Der religiöse Glaube, Zuckerkügelchen könnten pharmazeutische Information speichern. Ganz neu: homöopathische Impfstoffe.

Grüner Pass: Weder grün noch Pass.

H

Herdenimmunität: Der schwedische Weg. Das irrige Konzept, es müssten einfach alle erkranken. Das wäre dann das Ende der Pandemie. Nicht nur der Pandemie.

Homeoffice: Freiwillige Sozialleistung ehemaliger Büromitarbeiter.

I

Ibiza: In der mallorquinischen Finca wurde Österreichs meistnichtgesehener Film gedreht.

Impfwut: Der Zorn auf alle, die schon gegen Covid geimpft wurden oder einen Impftermin haben.

Impfscham: Das Unvermögen, über die eigene Impfung mit Ungeimpften zu sprechen.

Impfgeheimnis: Das Geheimhalten der Tatsache, schon geimpft zu sein oder einen Impftermin zu haben, um sich der Impfwut der Ungeimpften zu entziehen.

Impftriumph: Das Herumposaunen der eigenen Impfung. Als früher Protagonist dieses Gefühls gilt Corona-Held Prim. Univ.-Doz. Dr. Christoph Wenisch von der 4. Med. Abt. mit Infektiologie im SMZ Süd, dem KFJ-Spital. Das Bild seiner hochgereckten geballten Freudenfaust anlässlich der eigenen Vakzination ging um die Welt.

Impfchaos: Zustand galoppierenden logistischen Versagens der zuständigen Minister und Gesundheitsbehörden.

Impfgier: Das haltlose, oft in öffentlichen Äußerungen manifestierte Herbeisehnen der eigenen Impfung in der Hoffnung auf den Impftriumph.

Impfneid: Das ist die kleine Schwester der Impfwut.

Intensivstation: Eingedenk religiöser Konzepte (Vorhölle, Fegefeuer) wurde die ICU als Purgatorium etabliert. Erst wenn die Triage droht, locken wir uns down. Ohne Hölle geht es im katholischen Österreich nicht.

Inzidenzwert: Zahlenmagie, von Statistikern und Epidemiologen errechnet, von Politikern und Bevölkerung gründlich missverstanden.

Ischgl: Wo alles begann.

K

Kaufhaus: Alles, was wir über die Digitalkompetenz von Türkis wissen müssen.

L

Licht am Ende des Tunnels: Das Letzte, was der Babyelefant vor seinem Ableben sah.

Lüften: Faßmann denkt auch an die Kleinen.

Lügenpresse: Schweigen ist Silber, kupfern ist Gold. Nur im Internet steht die Wahrheit.

M

Maske: Vermummungsutensil für Schlafschafe. Reichsbürger und Althippies gehen oben ohne.

Message-Control: Basti trägt vor, was Fleischmann schrieb.

Ministerium: Verdichtungsort von Inkompetenz.

Mutante: Das Virus liebt die Abwechslung.

P

Pandemie: So international war es noch nie.

PCR-Test: Negativ ist das neue positiv.

Political Correctness: Tabu: das N-Wort, das K-Wort, das P-Wort, das T-Wort, das Z-Wort. In Wien: das D-Wort (Doskozil).

Philosophie: Kabarettisten versuchen sich als Philosophen, Philosophen als Kabarettisten.

Pressekonferenz: Rudi Anschober war ihr König. Sein Szepter war das Kurventaferl.

Q

Quarantäne: Aussprachetest für Politiker und andere Öffentlichkeitsarbeiter. Aussprachetest für Fortgeschrittene: Sputnik V.

Querdenker: Weder quer noch Denker.

R

Risikogebiet: Anderer Name für Österreich.

S

Schredder: Früher hieß es: Jedes Schriftl is a Giftl.

Simulationsforschung: Wahrsagen für die Regierung.

Skiliftbetreiber: Österreichs heimliche Regenten.

Social Distancing: Eigenbröteln für alle.

Spreader: Der unsichtbare Feind.

T

Tilgen: Tirolerisch für "alles richtig machen".

Turnschuh: Sagt man nicht. Man sagt jetzt Sneaker.

U

Untersuchungsausschuss I: Niemand hatte ein Handy, keiner einen Laptop, SMS schrieben sich selbst, Chats fanden nie statt, der Inhalt selbstzerstörter Nachrichten ist nicht erinnerlich. Der Untersuchungsausschuss ist momentan Österreichs einziges Kabarett.

V

Verordnung: Dada-Prosa aus Anschobers Spielkiste.

Versagen: App, Ampel, Astra.

Von daher: Von Ludwig her.

Vorreiter: Bastisprech für "Nachzügler".

W

Wahrheit: Unbekannten Aufenthalts. Auch wenn Querdenker und Corona-Gschaftlhuber regelmäßig behaupten, sie hätten sie gerade mit Löffeln verspeist.

Z

Zoom: Alle tun es, niemand mag es. Nur die ohne WLAN sind aus dem Schneider.

(Andrea Maria Dusl, 24.5.2021)