Nach einigen Testphasen ist am Mittwoch die langerwartete Erweiterung "Elite Dangerous: Odyssey" der beliebten MMO-Weltraumsimulation an den Start gegangen. Das große Update nimmt massive Veränderungen vor, denn erstmals können Spieler ihre Raumschiffe verlassen und auf zwei Beinen Raumstationen, Planeten und Kolonien erkunden.

Elite Dangerous

Fast neues Spiel

Bisher hat sich der MMO-Hit "Elite Dangerous" hauptsächlich innerhalb verschiedenster Cockpits abgespielt. Mit der Erweiterung "Odyssey" ändert sich das Spielerlebnis des sieben Jahre alten Online-Games nun gewaltig – und spaltet damit auch die Community.

Neben den sogenannten "Spacelegs", also der Möglichkeit, sich auch auf festem Boden bewegen zu können, sind Spieler nun in der Lage, ihre Schiffe auch auf Planeten mit dünner Atmosphäre zu landen, in Raumstationen und Stützpunkten herumzuwandern und eine Reihe neuer Ausrüstung anzulegen – darunter Raumanzüge und Waffen für Ego-Shooter-Kämpfe.

Auch gibt es Missionen, die sich auf der Planetenoberfläche abspielen. Für diese müssen Spieler Erkundungen unternehmen oder sogar Güter aus Stützpunkten stehlen. Um an diese zu gelangen, müssen zuerst Wachen und Aufseher überwältigt werden. Die Kämpfe beschränken sich aber nicht auf Auseinandersetzungen zwischen Non-Playable Characters und den Spielern, auch untereinander können sich "Elite Dangerous"-Piloten in ausgewählten Zonen bekriegen.

Technische Probleme

Der Launch der umfangreichen Erweiterung ging nicht reibungslos über die Bühne. Viele Spieler berichteten von starken Lags oder konnten sich gar nicht am Server anmelden. Der Entwickler Frontier arbeitet an einer Behebung der Probleme und hat bereits einen Hotfix veröffentlicht. Mit diesem sollen "allgemeine Stabilitätsverbesserungen" eingeführt und Missionen korrigiert werden. Auch einige Fehler im Tutorial und Abstürze, die sich ereigneten, wenn Spieler ihre Tastenbelegungen einstellen wollten, wurden behoben.

Anzumerken ist jedoch auch, dass in der neuen "Odyssey"-Version von "Elite Dangerous" nur mit sogenannten Commanders gespielt werden kann, die ebenfalls die Erweiterung besitzen. Wer mit Gamern, die das Add-on nicht gekauft haben, zusammen in einer Wing fliegen möchte, muss in den "Horizon"-Modus wechseln. Diese Spaltung möchte Frontier jedoch bald wieder beheben und arbeitet an einer Lösung.

Die Erweiterung gibt es vorerst nur für PC. "Elite Dangerous: Odyssey" ist für 35 Euro erhältlich. Eine Version für PS4 und Xbox One soll im Herbst erscheinen. (hsu, 21.5.2021)