(Plenarsaal des österreichischen Parlaments. Die Regierungsbank leer. Der Bundeskanzler Kurz, ein wenig abseits stehend, tippt in sein Mobiltelefon. Am Rednerpult eine Abgeordnete der Opposition, eine Brandrede haltend. Ton der Rede verzerrt, so als würde eine Vinylschallplatte mit falscher Geschwindigkeit abgespielt.

Licht auf zwei Abgeordnete in den hinteren Reihen.)



DER ERSTE (kopfschüttelnd): Du weißt, ich halt’ wirklich große Stücke auf ihn, aber dass er andauernd mit seinem Handy herumspielt, wenn die anderen reden, find’ ich schon ein bissl arrogant.

DER ZWEITE: Was soll er machen? Schließlich geht’s um die Milliarde!

DER ERSTE: Eben. Grad bei einem Thema wie Wirtschaftshilfe –

DER ZWEITE: Wer redet von Wirtschaftshilfe? Er könnte der erste Regierungschef der Welt werden, der in seiner Amtszeit mehr als eine Milliarde SMS absetzt!

DER ERSTE: Echt?

DER ZWEITE (nickt): Laut Elli is’ er knapp davor.

DER ERSTE: Und was bringt ihm das?

DER ZWEITE: Eintrag ins Buch der Rekorde.

DER ERSTE: Und was haben wir davon?

DER ZWEITE (mit leuchtenden Augen): Voll Anerkennung und Respekt blickt die ganze Welt auf unser kleines Österreich! (Laut und dabei begeistert applaudierend in Richtung Kurz:) Du schaffst es, Kanzler!

(Kurz blickt kurz von seinem Mobiltelefon auf, winkt den beiden lächelnd zu, tippt weiter.

Vorhang)

(Antonio Fian, 21.5.2021)