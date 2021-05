Leben und lieben lernen mit Ali (Matthias Schoenaerts) und Stephanie (Marion Cotillard) in Jacques Audiards ungewöhnlichem Drama "Der Geschmack von Rost und Knochen", 20.15 Uhr, Arte. Foto: rbb/WDR/Wild Bunch

11.35 ANIMATION

Für immer Shrek (Shrek Forever After, USA 2010, Mike Mitchell) Der grüne Held steckt in der Midlife-Crisis und will seinem langweiligen Leben entkommen. Deshalb schließt er einen Pakt mit Rumpelstilzchen und gerät dabei in eine schummrige Parallelwelt. Die bunte Computeranimation steckt voller Actiontricks und Anspielungen. Bis 12.55, ORF 1

20.10 OKTOSKOP

Werkschau Paul Wenninger Anlässlich des internationalen Kurzfilmfestivals Vienna Short ist der freischaffende Tänzer, Choreograf und Filmemacher Paul Wenninger bei Oktoskop zu Gast. Mit Lukas Maurer spricht er über seine Arbeiten trespass, Uncanny Valley, Dead Reckoning und O. Bis 21.10, Okto

20.15 FILMBIOGRAFIE

Bohemian Rhapsody (GB 2018, Bryan Singer) Erzählt wird die Geschichte Freddie Mercurys von der Gründung von Queen bis zum Auftritt bei Live Aid sechs Jahre vor seinem Tod. Bei den Oscars erhielt der Film 2019 vier Preise, unter anderem Rami Malek als bester Hauptdarsteller. Bis 22.55, ATV

20.15 SCHICKSALE

Der Geschmack von Rost und Knochen (De rouille et d’os, F/B 2012, Jacques Audiard) Kickboxer Ali zieht mit seinem kleinen Sohn zur Familie seiner Schwester an die Côte d’Azur und lernt die junge Waltrainerin Stéphanie kennen. Bei einem Unfall verliert sie beide Unterschenkel. Ali hilft ihr zurück ins Leben. Grandios: Marion Cotillard als Stéphanie. Bis 22.10, Arte

20.15 PORTRÄT

Die Queen (The Queen, GB/USA/F/I 2006, Stephen Frears) Das britische Königshaus 1997, zur Zeit des tödlichen Unfalls von Lady Di: Queen Elizabeth II will die Trauer, anders als Premierminister Tony Blair, auf den Familienkreis beschränken und das Begräbnis nicht zur Staatsaffäre werden lassen. Regisseur Stephen Frears schnitt seinen Film ganz auf Hauptdarstellerin Helen Mirren, Meisterin kleiner Gesten, zu. Bis 21.50, 3sat

22.00 KRIMIREIHE

Der Barcelona-Krimi: Über Wasser halten Dienstbeginn für das Ermittlerduo Xavi Bonet (Clemens Schick) und Fina Valent (Anne Schäfer) in Barcelona: Die Auftaktfolge führt die katalanischen Kommissare in die Tiefen der Drogen- und Menschenhändlermafia der Stadt. Bis 23.35, ORF 2

23.45 BIOGRAFIE

Königin der Wüste (Queen of the Desert, USA 2015, Werner Herzog) Die Biografie folgt der Geschichte von Gertrude Bell. Die 1868 geborene Bell war nicht nur Forschungsreisende, sie arbeitete auch für den Geheimdienst und beeinflusste die Nahostpolitik. Mit Nicole Kidman, James Franco. Bis 1.45, Servus TV