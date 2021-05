Immer wieder eine besetzte Leitung: Doris Day als schlagfertigen Innenarchitektin Jan Marrow in "Bettgeflüster", 9.05, ORF 2. Foto: ORF/Universal

9.05 BESETZTE LEITUNG

Bettgeflüster (Pillow Talk, USA 1959, Michael Gordon) Doris Day in ihrer Leibrolle als quirlige Sauberfrau im Telefonclinch mit Weiberheld Rock Hudson. Die Leitung: stets besetzt. Bis 10.45, ORF 2

16.45 ARM UND REICH

Endless Love (USA 2014, Shana Feste) David erlebt den Sommer seines Lebens, die schöne Jade erwidert seine Liebe. Doch ihr dominanter Vater will die junge Beziehung zerstören, für seine Tochter hat er sich etwas anderes vorgestellt. Alex Pettyfer und Gabriella Wilde spielen das Paar, das allen Widerständen trotzt. Remake des Liebesfilms aus dem Jahr 1981 mit Brooke Shields. Bis 18.20, 3sat

20.15 KATERFRÜHSTÜCK

Frühstück bei Tiffany (Breakfast at Tiffany’s, USA 1960, Blake Edwards)Miss Golightly feiert und leidet. Ein Mädchen vom Land in New York: Ehe sie sich in einen mittellosen Schriftsteller verliebt, irrt sie im Labyrinth dieser Stadt herum, zwischen sinnlosen Flirts mit reichen Männern auf verrauchten Partys. Audrey Hepburn und George Peppard in einer schönen Liebesgeschichte, mit dem samtig weichen Streicherklang alter Henry-Mancini-Melodien. Bis 22.05, 3sat

20.15 HOWGH

Winnetou I (La Révolte des Indiens Apaches, D/YUG/F 1963, Harald Reinl)Winnetou (Pierre Brice) fällt dem Bösewicht Frederick Santer (Mario Adorf) in die Hände. Old Shatterhand (Lex Barker) befreit ihn natürlich, und zusammen reiten sie in den Sonnenuntergang. Klassiker von Karl May zum Immer-wieder-Schauen. Bis 22.30, Kabel 1

20.15 OHRWURM

Ghostbusters – Die Geisterjäger (USA 1984, Ivan Reitman) Nachdem die Parapsychologie-Professoren Peter Venkman, Ray Stantz und Egon Spengler an der Uni gescheitert sind, wollen die drei Wissenschafter als Geisterjäger durchstarten. 80er-Jahre-Kult mit Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis. Bis 21.50, ZDF neo

20.15 WORTGEFECHTE

Der Vorname (D 2018, Sönke Wortmann) Von wegen Schall und Rauch ... Weil ein Paar ihr Kind Adolf nennen will, wird aus einem gemütlichen Arbeitsessen mit Freunden ein verbales Massaker. Flottes Remake des gleichnamigen französischen Komödienhits mit Christoph Maria Herbst, Caroline Peters und Florian David Fitz. Bis 21.45, ORF 1

21.55 GANGSTER

Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia (Goodfellas, USA 1990, Martin Scorsese) Martin Scorseses phänomenale Lebensgeschichte des Gangsters Henry Hill. Beste Schauspielerei mit Ray Liotta, Lorraine Bracco, Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci und Paul Sorvino. Bis 0.20, Servus TV

23.45 RASANT

Steig.Nicht.Aus! (D 2017, Christian Alvart) Wotan Wilke Möhring wird als Erpresseropfer durch Berlin gejagt. Wenn er oder eines seiner beiden Kinder aussteigt, geht sein Wagen in die Luft. Er soll in kürzester Zeit eine große Geldsumme beschaffen. Seine Frau Simone wiederum (Christiane Paul) verdächtigt ihren Ehemann der Kindesentführung und hetzt ihm die Polizei hinterher. Alles andere als entspannt. Bis 1.30, ORF 1