Bürgeranwalt, Marie Brand und das Spiel mit dem Glück, Shutter Island und Army of the Dead – mit Radiotipps

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Tabuthema Inkontinenz. / Kritik am Maßnahmenvollzug. / Wie findet man einen Hausarzt, der die E-Card akzeptiert? Bis 18.57, ORF 2

19.30 REISEN

Mit dem Postschiff durch die Südsee Mitten im Pazifik liegt Französisch-Polynesien. Fernab der Hauptstadtinsel Tahiti befindet sich der Archipel der Marquesas. Für ihre Anbindung an den Rest des Landes sorgt die Aranui – eine Mischung aus Fracht- und Kreuzfahrtschiff. Bis 20.15, Arte

20.15 WETTSINGEN

Eurovision Song Contest live aus Rotterdam 26 Länder treten um die Nachfolge von Duncan Laurence an. Fix dabei sind zehn Finalisten, das Gastgeberland Niederlande und die Big Five: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien. Moderiert wird die Show von Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit und Nikkie de Jager. Kommentieren wird wie jedes Jahr Andi Knoll. STANDARD-Redakteure tickern live auf derStandard.at. Bis 0.45, ORF 1

Heuer hat der Song Contest viel zu bieten – wie etwa den Beitrag Deutschlands. Foto: Reuters/PIROSCHKA VAN DE WOUW

20.15 FLEDERMAUSGEBURT

Batman Begins (USA 2005, Christopher Nolan) Wie aus dem Waisenknaben Bruce Wayne ein Superheld im Fledermauskostüm wurde, wird von Nolan in düsteren Bildern recht realistisch erzählt. Der Action-Showdown fällt enttäuschend aus. Bis 23.00, Puls 4

20.15 KRIMI

Marie Brand und das Spiel mit dem Glück (D 2019, Michael Zens) Spielautomatenbesitzer Sigmar Calser wurde erschossen, die Ermittler tippen auf Raubmord. Allerdings war Calser vielen ein Dorn im Auge. Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Kollege Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) wühlen sich durch ein Dickicht aus Intrigen und persönlichen Rivalitäten. Bis 21.50, ORF 1

22.40 INSELTHRILLER

Shutter Island (USA 2010, Martin Scorsese) US-Marshal Edward Daniels (Leonardo DiCaprio) ermittelt mit seinem Partner Chuck Aule (Mark Ruffalo) auf Shutter Island, wo aus einer Klinik für psychisch abnorme Schwerverbrecher eine Patientin verschwand. Nach und nach verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn. Bis 0.55, Servus TV



Streaming-Tipps



AMERIKANISCHE PROVINZ

Mare of Easttown Kate Winslet ermittelt in dieser HBO-Serie als dauerfrustrierte Polizistin in der amerikanischen Einöde. Jeder kennt jeden im Dorf, alle sind sie miteinander verbandelt, viele haben ein recht schweres Packerl aus der Vergangenheit zu tragen. In dieser tristen Atmosphäre macht Winslet Jagd auf einen Mädchenmörder. Sky

Schwerer Job, schweres Leben: Kate Winslet macht sich in der siebenteiligen HBO-Serie "Mare of Easttown" – zu sehen auf Sky – auf die Jagd nach einem Mädchenmörder. Foto: HBO

ZOMBIES OHNE ENDE

Army of the Dead Nach seinem Spielfilmdebüt Dawn of the Dead legt sich Zack Snyder wieder mit Zombies an. Eine Diebesbande will ein Casino in Las Vegas ausrauben. Blöd nur, dass die Stadt von jeder Menge Untoten bewohnt wird. Mit dabei ist auch ein weißer Zombie-Tiger der Magier Siegfried und Roy. Blutiger Spaß mit Matthias Schweighöfer. Netflix

ARZT IHRES VERTRAUENS

Doktor Ballouz Die Bewohner von Uckermark können sich glücklich schätzen. Denn dort ordiniert Merab Ninidze als Dr. Ballouz. Und dieser Arzt ist echt ein lieber. Wohlfühlserie ohne allzu viel Kitsch. ZDF-Mediathek

DOKUMENTATION

Hating Peter Tatchell Die Doku zeigt Peter Tatchells Leben – von seiner Kindheit bis hin zu seinem schwierigen, von Kontroversen und politischen Unruhen gezeichneten Kampf für die Rechte Homosexueller. Netflix